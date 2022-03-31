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上秒才剛秀千萬現金　忽必烈「這畫面」被館長抓包：笑死

▲館長三重的健身房糾紛，暫時告一段落，怎料結束後，卻被館長團隊直擊令人尷尬的一幕。（圖／館長飆悍臉書）
▲館長三重的健身房糾紛，暫時告一段落，怎料結束後，卻被館長團隊直擊令人尷尬的一幕。（圖／館長飆悍臉書）

文/詹鎰睿

2022-03-31 18:35:02

台灣知名健身網紅館長陳之漢，其經營的「成吉思汗健身俱樂部」在三重的旗艦館，卻爆出經營權等糾紛。今（31）日上午10點雙方終於在現場進行最後的點收作業，而現場也有員警維持秩序。怎料，記者會結束後，穿著「忽必烈健身房」背心的員工，卻被館長團隊撞見非常尷尬的一幕，直呼「我快笑死啦！」。

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據了解，三重館衍生的糾紛已經持續半年，館長日前才在臉書透露，「由於加盟店違約，已經把負責人以及銀行帳戶變更讓我方無法經營，加上三重館也被抵押跟多家銀行借錢，本公司已經提出法律告訴」並強調會在3月底退出經營，另尋新場館，同時也保證賠償會員們的損失。

▲館長陳之漢今天突然在臉書上表示，將於3月底退出三重分館的經營。（圖／翻攝館長臉書）
▲目前館長已退出三重館經營權，由負責人改為「忽必烈健身房」，雙方今早結束點交作業，事情終於告一段落。（圖／翻攝館長臉書）
至於和館長撕破臉，並改名為「忽必烈健身館」的負責人則一一反控，館長多次發表不實言論中傷本公司等等。鬧到最後，雙方終於有所共識，相約在今天上午10點進行最後的盤點，包含清算資產、設備等等。

忽必烈負責人與委託律師在現場強調，公司絕無資金問題，並拿出一千萬現金掛保證，會員們的權益不會影響，該付的錢都會付。而館長僅派委託的律師和助手到場協助點交。

現場除了媒體記者以外，更出現雙方的人馬到場聲援力挺，三重警方也擔心會有衝突，並派人力到場維持秩序。

怎料，記者會結束後，穿著忽必烈背心的現場人員，卻被館長的團隊發現，疑似為用錢請來的臨時工，館長更在臉書上PO文笑嘲「專業團隊！我會笑死啦，記者一走，馬上發錢還被我們看到，噗！」。（編輯：詹鎰睿）

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