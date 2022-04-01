李芷婷深夜發文認愛！甜喊穩定交往　191公分男友身份曝

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李芷婷也強調，「雖然現在藝人談戀愛不再必須得保密的事情，之所以沒有主動跟大家分享，是因為難免還是怕公開了，會有一些顧慮，一來是怕家人過於擔心，二來是不希望感情而模糊焦點，會大於我們兩人日後出的作品，雖然不知道這件事情的公開，會對未來造成什麼影響，但還是想信誓旦旦跟大家說，不用擔心我會把事業停擺」。
此外，Jinbo深夜也在IG發文，短短寫下「最好的朋友不需要認識很久，就可以很愛，luv u梨子」，消息一出，網友們紛紛留言「真的假的啦，要幸福耶」、「快快樂樂最重要」、「能遇到想走長長久久的人，本來就是很難的事」、「不管你做什麼決定都會繼續支持你，你超棒的」；不過由於兩人發文時間選在愚人節，不免也有網友留言「這只是愚人節貼文吧」、「希望不要是愚人節玩笑啊！」、「是愚人節吧!騙不了我的」。
至於李芷婷男友Jinbo，擁有身高191公分的高挑身材，是吳卓源的同門師弟，2020年發行過迷你專輯《UU&U》，也擔任過陳芳語的專輯製作人，與李芷婷的身高差，也被形容是「長短腳之戀」。（編輯：張志浩）
李芷婷全文：
相信已經有很多人看到那則報導，雖然沒想過會這麼快就必須讓這件事公諸於世，但還是到了需要面對的那一天。
是的，我有一個穩定交往的男友。
我跟Jinbo是在去年風雲榜認識對方，會變得更熟是因為發現對方喜歡打遊戲，就常常相約一起打傳說，但都沒有再見過面，後來有一次家裡停電就去他家串門子，聊到音樂、人生價值觀，覺得對方太像失散多年的好朋友，對彼此逐漸有好感而決定進一步關係。
交往的這段日子，一天比一天更確定他是我要找的人，我們從彼此身上學到很多，看到對方的優點也接受對方的缺點，最重要的是他教會我什麼是愛，對我來說這是一個從來都沒有過的體驗，好像我的生活被重新開啟了一個大門，有個人可以陪伴著前進。
雖然現在藝人談戀愛不再必須得保密的事情，之所以沒有主動跟大家分享，是因為難免還是怕公開了，還是會有一些顧慮，一來是怕家人會過於擔心，二來是不希望感情而模糊了焦點會大於我們兩人日後出的作品，但也可能是我想太多了。
雖然不知道這件事情的公開，會對未來造成什麼影響，但還是想信誓旦旦跟大家說，不用擔心我會把事業停擺，我還是一樣的芷婷，還是會持續傳遞正能量給大家。