全世界被耍？影評網紅貼4連結：威爾史密斯打巴掌是假的
國際巨星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上，為了保護妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）揍了頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，引發全球關注；對此，有6萬人追蹤的台灣影評粉專「FILM CLUb」也在愚人節這天表示「全世界都被耍了」。
台灣影評粉專「FILM CLUb」今（1）日在臉書發文，表示「全世界都被耍了」，更點出「威爾史密斯、克里斯洛克、美國影藝學院發聲明證實：『巴掌』風波全是事前串通好的表演」，內容寫得煞有其事，甚至提到幾位主角，包含威爾史密斯、潔達蘋姬史密斯、克里斯洛克和影藝學院都發出了聲明。
不僅如此，影評粉專「FILM CLUb」還在文末貼出「4個原文聲明」連結，豈料點進去後，都連結到有「Lie（謊言）」的相關歌曲，原來這一切都只是「FILM CLUb」開的愚人節玩笑。
貼文一出，立刻掀起討論，「連結不是聲明呀？這是你的愚人節玩笑吧？」、「當你看完文章準備說點什麼的時候，愚人節玩笑再次給你一巴掌」、「我知道今天是愚人節」、「最後應該加一句，happy fool's day 」、「居然被騙了，愚人節快樂」、「哈哈可惡差點就被騙了」。（編輯：郭佩蓉）