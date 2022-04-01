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孫藝真結婚帶來「10大啟示」！最後1點被推爆：真心不騙

▲玄彬、孫藝真甜蜜婚紗照。（圖／韓網）
▲玄彬、孫藝真甜蜜婚紗照。（圖／韓網）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 11:17:48

玄彬、孫藝真的世紀婚禮昨（31）日台灣時間下午3點舉行，這對韓國銀色情侶讓人氣戲劇《愛的迫降》成為見證兩人感情的紀錄片，從宣布在一起到訂婚再到盛大婚禮，每每掀起熱烈討論，成為外界關注焦點。對此，律師呂秋遠也於今日凌晨在臉書發文，分享了孫藝真結婚帶來的「10大啟示」，文章一出不到半天時間便獲得超過4萬位網友按讚，尤其最後1點更是被大家推爆。

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▲玄彬、孫藝真場內高清照流出。（圖／IG）
▲玄彬、孫藝真場內高清照流出。（圖／IG）
呂秋遠表示，「孫藝珍結婚，給我們的啟示，或許可以是這樣的：

1.情路坎坷沒關係，說不定對的人，就是要晚一點才出現。
2.一個人也很好，感情與結婚都不是必須的，而是要跟喜歡的人，把握每一個當下。
3.下次誰要是說，38歲了，別再挑了。請告訴他，你其實在等玄彬出現。
4.一見鍾情雖然沒有不好，但是慢慢培養出來的愛情或許更不錯，例如玄孫戀。
5.即使在38歲才初戀，一樣可以找到自己想要的愛情類型，在40歲結婚。
6.愛情，在很多人的選擇裡，有可能逢場作戲，但同時被宋承憲、金南佶、蘇志燮、裴勇俊、玄彬欣賞的女人，現實生活中，應該不會選擇假戲真做。
7.不要為了年齡，將就任何人，為了結婚而結婚，未來有很大的機會很想離婚。
8.有些電視劇，你覺得是愛情片，其實是紀錄片，例如愛的迫降。
9.孫藝珍的寧缺勿濫，讓她遇見了玄彬。認真的過好自己的人生，才會帶給自己幸福。
10.天秤座最讚。」

▲玄彬、孫藝真結婚。（圖／Netflix）
▲玄彬、孫藝真結婚。（圖／Netflix）
網友紛紛在底下留言回覆說，「天秤座最讚」、「第10點看了馬上大笑」、「第十點是重點」、「感覺全文重點在最後一句」、「更期待十年後的他們依然可以如此甜蜜，人生很漫長」、「好喜歡看孫藝珍唷～～祝她們幸福快樂」、「認真的過好自己的人生，才會帶給自己幸福」。（編輯：倪浩軒）

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