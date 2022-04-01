孫藝真結婚帶來「10大啟示」！最後1點被推爆：真心不騙

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1.情路坎坷沒關係，說不定對的人，就是要晚一點才出現。
2.一個人也很好，感情與結婚都不是必須的，而是要跟喜歡的人，把握每一個當下。
3.下次誰要是說，38歲了，別再挑了。請告訴他，你其實在等玄彬出現。
4.一見鍾情雖然沒有不好，但是慢慢培養出來的愛情或許更不錯，例如玄孫戀。
5.即使在38歲才初戀，一樣可以找到自己想要的愛情類型，在40歲結婚。
6.愛情，在很多人的選擇裡，有可能逢場作戲，但同時被宋承憲、金南佶、蘇志燮、裴勇俊、玄彬欣賞的女人，現實生活中，應該不會選擇假戲真做。
7.不要為了年齡，將就任何人，為了結婚而結婚，未來有很大的機會很想離婚。
8.有些電視劇，你覺得是愛情片，其實是紀錄片，例如愛的迫降。
9.孫藝珍的寧缺勿濫，讓她遇見了玄彬。認真的過好自己的人生，才會帶給自己幸福。
10.天秤座最讚。」
網友紛紛在底下留言回覆說，「天秤座最讚」、「第10點看了馬上大笑」、「第十點是重點」、「感覺全文重點在最後一句」、「更期待十年後的他們依然可以如此甜蜜，人生很漫長」、「好喜歡看孫藝珍唷～～祝她們幸福快樂」、「認真的過好自己的人生，才會帶給自己幸福」。（編輯：倪浩軒）