勞動部啟動嚴查　違反移工防疫最高罰30萬、廢止許可

本土疫情升溫，移工防疫管理問題再次浮上檯面，勞動部3月31日赴立法院經濟委員會報告「產業移工引進之邊境及境內防疫政策」，表示將加強移工防疫宣導、提升移工疫苗接種率並辦理事業單位訪查。
我是廣告 請繼續往下閱讀
為加強移工掌握防疫資訊，勞動部透過移工權益網站、 Line@移點通、外語廣播、移工社群媒體及地方政府宣導管道，協助將最新防疫措施或確診足跡，以移工母語向移工進行宣導。截至3月28日止，移工權益網站疫情專區上架336則訊息，瀏覽計226萬8,161人次、Line@移點通好友人數共15萬2,888人、外語廣播宣導407萬6,411人次、發送13萬861則防疫簡訊、1955專線宣導18萬8,783人次等。
而為協助移工接種疫苗，勞動部除協助提供翻譯說明外，另補助各中央目的事業主管機關及地方政府設立移工施打專區之所需設備、通譯費用。 截至3月28日止，移工疫苗接種率第一劑 97%、 第二劑 91%、符合追加劑且已接種率60.5%。
陳明仁並指出，考量近期國內移工宿舍再次發生群聚事件，為督促事業單位落實移工防疫指引，勞動部將協同地方政府清查聘僱移工達百人以上高風險事業單位工廠，自本周起3個月內進行移工住宿地點專案訪查，如有違規情事者，將依據就業服務法第57條第9款規定處新臺幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰，並廢止雇主許可及管制申請2年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。