公廁走出超正美女！她「踏進一看」傻眼了：將心比心好嗎
廁所是眾人每日必去的地方，若沒有良好衛生習慣，裡頭環境就難以維持，就有一位在百貨公司上班的民眾，好幾次目睹漂亮女生從隔間走出，可踏進去一看，馬桶邊緣及地板都髒汙不堪，令她相當傻眼，發文分享所見所聞，而部分網友則認為此文有失偏頗，紛紛為那些女生抱屈。
原PO於百貨公司上班，近日在Dcard分享自己的所見所聞，表示每次在公司上廁所時，總在馬桶蓋上看到腳印，或是滿地的尿液、糞便及月經，且數次目睹著裝精美、長相亮麗的女孩從隔間走出，可當自己踏進廁所內時，入目的環境皆是骯髒不堪，使她怒噴「可不可以將心比心，打掃阿姨很辛苦，如果你朋友或家人去你（家）廁所留下一堆腳印跟屎尿你會開心嗎？ 我真心覺得現代人越來越不會換位思考」。
有類似經歷的網友紛紛留言「在夜店工作過，打烊大家都會輪流掃廁所，女廁髒亂的程度屌打男廁，拉在外面、尿滿地、絲襪假髮內褲佐嘔吐物、最誇張還有沾血衛生棉貼在牆壁上，當兵挖油水分離槽都沒這麼噁」、「覺得目前遇到的休息站、公園、火車站、電影院神恐怖，捷運站和大醫院算還可以，最乾淨的是百貨公司！！」、「之前去某高中考試，裡面噁到不行，出來超想吐，後來就不喝水，考完回家再喝水尿尿」。
部分網友則為那些被原PO提及的漂亮女生抱屈，認為汙穢很可能是更前面的使用者所留下「我最怕的就是進去一間噁爛的廁所，出來還要被誤會是我用的ˊ_>ˋ」、「說不定那間廁所在那個女生進去之前就長這樣了餒！心裡已經夠鬱卒了，還要被別人誤會qq」、「很多時候明明是前面的人弄髒的，但是又很急沒辦法再等只好忍耐進去(尤其是大排長龍等時候)，超怕出來還要被誤會是自己弄的ಥ_ಥ 真的不一定是前一個女孩用髒的啦～」。 （編輯：李惠婷）