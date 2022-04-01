女生理想身高是多少？眾讚「這範圍」最吃香：直接先加分
許多人為了讓外表、外觀成為心中的想要的樣子，常會花大筆費用保養，甚至透過醫美技術一步步達到理想狀態，而除了一些能透過外力改變的部位外，較不能變動的「身高」也受到不少人重視，對此有網友就分享自己心目中，女生理想的身高範圍，貼文引發熱議。
一名男網友在PTT「WomenTalk」發文表示，「男生身高好像170cm以下就出局了， 但女生則是有一個最受歡迎的身高區間值」原PO認為，「160公分以上就有點偏高， 155公分『上下正負3公分』是最受男生歡迎的， 是這樣嗎？我是男生我是這麼覺得啦， 不曉得女生怎麼看？」
貼文曝光後引起熱議，網友紛紛留言討論「160怎麼可能偏高」、「160就太高嗎」、「有些工作面試都會看身高，沒有160就淘汰」、「150幾的壞處是比例容易不好，就算是偏小隻的人，一稍微胖就特別腫，必須要維持在很瘦」、「165~170感覺不錯啊，腿會很長」、「157-167左右都滿吃香的我感覺」。
此外，不少人提及，「160~165」公分的身高，是女生感覺最理想的，「認真回，160～165真的最棒」、「163~165很棒」、「大家普遍會覺得女生不錯的人，身高大概是在162、163左右，這身高不會被覺得太高，但實際也不會太矮，穿衣服也比較能撐起來」、「160～165最好，腿比較長好看」、「覺得164、165最優 ，不會太高，比例又好」、「喜歡160～165，衣服蠻好買的」。（編輯：張志浩）