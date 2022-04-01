愚人節Foodpanda藏優惠！2惡搞來真的 外送美食79折
4月1日是一年一度的愚人節，許多學校、網站都有舉辦相應整人活動，而外送平台Foodpanda也不落人後，就在點餐APP中悄悄推出整人企劃，就有網友連續短時間內被騙兩次，將Foodpanda的活動發上網路哀號，但整人歸整人，贈送的優惠卻不作假，眾人紛紛感謝原PO，讓他們知道這個活動。
原PO於Dcard中發文，表示今日打開Foodpanda準備叫咖啡外送，結果看到下頭廣告有「panda taxi」的字樣，驚喜地認為熊貓終於要進軍計程車界，可點進去居然是整人活動，心情尚未平復下又點到生鮮雜貨看看，於上頭看到「看完影片找優惠碼.」的圖示，他猛點數字皆沒反應，後來才知道這又是整人企劃，讓他及其傻眼「不可能今天只有我被熊貓騙兩次吧？」
經《NOWnews今日新聞》記者驗證，今日點入Foodpanda程式確實出現原PO所述之情形，點「panda taxi」可得知優惠碼【pandataxi】，美食外送滿199元可享79折優惠；點入生鮮雜貨的「看完影片輸入隱藏優惠碼想折扣」，則可得知優惠碼為【隱藏優惠碼】，消費滿250元可享7折優惠，實際活動依Foodpanda公布為主。
貼文發出後引來網友熱議，認為熊貓的這波行銷非常有趣「熊貓也太會，感謝分享」、「我點了兩下沒有反應，就發現了XD原PO太淺啦！」、「熊貓前兩天都75折，今天79，清明連假會來個6折嗎XD」、「Food panda好有梗喔天啊哈哈哈哈」。 （編輯：李惠婷）