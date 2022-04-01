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護髮妙招！女子分享用「這1物」鎖水整晚　網驚：超實用

▲國外一名美髮師利用家中常見的一小物幫助護髮。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
▲國外一名美髮師利用家中常見的一小物幫助護髮。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）

編輯中心/綜合報導

2022-04-01 17:28:502022-04-01 17:29:38

許多女孩兒都會留一頭長髮，不過想要讓秀髮明亮，需要經常花大把時間整理或是使用護髮產品。國外就有一名女子分享自己護髮的小撇步，網友看了都驚呼：「超實用！」

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▲莫妮可表示洗髮後，有時頭髮看起來比較乾燥。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
▲莫妮可表示洗髮後，有時頭髮看起來比較乾燥。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
根據外媒報導，這名女網友莫妮可Monique本身是一名美髮師，在她的個人社群平台上經常能見她分享各種頭髮保養的小祕訣。這天她分享一支影片，原本她的頭髮看起來既乾燥又缺乏光澤，但是她在睡覺前做了一動作，隔天頭髮立刻看起來超級絲滑。

▲莫妮卡教大家一招護髮小撇步，首先先在髮尾部分抹上質地清爽的護髮油。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
▲莫妮卡教大家一招護髮小撇步，首先先在髮尾部分抹上質地清爽的護髮油。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
原來她在洗完頭後，在髮尾擦上護髮油，然後拿出一條長襪將頭髮反包在裡面，最後用髮圈固定住。包起來的目的是為了不讓抹了護髮油的髮尾一直被摩擦，還能鎖住髮絲上的水分，一整晚下來就能滋潤髮尾，保持光滑柔順。而莫妮可也在留言區補充，搭配的髮油如果是清爽的油質，則可不必沖洗，但如果是比較厚重的護髮油或是抹在整個頭髮上，最好還是清潔一下比較不油膩。

▲接著拿出一條長襪。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
▲接著拿出一條長襪。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
▲將抹好髮油的頭髮包在長襪裡，並用髮圈固定一整晚。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
▲將抹好髮油的頭髮包在長襪裡，並用髮圈固定一整晚。（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
▲隔天髮質看起來就光滑許多呢！（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
▲隔天髮質看起來就光滑許多呢！（圖／TikTik帳號moniquemrapier）
影片分享短短一個月，就已吸引超過250萬人次觀看，許多網友都紛紛驚呼：「超實用，馬上去找襪子」、「我也學會了，真的有感覺」、「好棒，我每晚都這樣做，髮質真的有變好」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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