護髮妙招！女子分享用「這1物」鎖水整晚　網驚：超實用

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原來她在洗完頭後，在髮尾擦上護髮油，然後拿出一條長襪將頭髮反包在裡面，最後用髮圈固定住。包起來的目的是為了不讓抹了護髮油的髮尾一直被摩擦，還能鎖住髮絲上的水分，一整晚下來就能滋潤髮尾，保持光滑柔順。而莫妮可也在留言區補充，搭配的髮油如果是清爽的油質，則可不必沖洗，但如果是比較厚重的護髮油或是抹在整個頭髮上，最好還是清潔一下比較不油膩。
影片分享短短一個月，就已吸引超過250萬人次觀看，許多網友都紛紛驚呼：「超實用，馬上去找襪子」、「我也學會了，真的有感覺」、「好棒，我每晚都這樣做，髮質真的有變好」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
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♬ Eenie Meenie (Radio Version) - Sean Kingston & Justin Bieber