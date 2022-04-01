台灣「最邪惡小吃」超涮嘴！老饕一吃停不下來：誰發明的
台灣擁有「美食王國」的稱號，每樣小吃都擁有極度美味的口感，不僅深受國人歡迎，就連外國觀光客也相當喜愛。對此，就有網友分享台灣「最邪惡小吃」，身影曝光後，馬上引來老饕崩潰直呼「吃了就停不下來！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，崩潰表示「這食物到底是誰發明的…..？會讓人墮入罪惡感深淵…會讓人減肥計畫毫無頭緒……」。她緊接著曬出熱量兇手，只見畫面中，正是大小朋友熱愛的炸物「雙胞胎」，她也不禁哭喊「吃了就停不下來…天啊啊啊啊！」
貼文一出，瞬間釣出千人大讚，紛紛狂流口水直呼「剛起鍋沒多久的雙胞胎真的太可怕，我買50元6個一轉眼就沒了真的太可怕的好吃了」、「雙胞胎超好吃，好吃到我不敢去碰，因為一吃就停不下來」、「雙胞胎真的很好吃，萬惡會肥食物」、「邪惡食物之一」、「剛炸起來的，真的很涮嘴」。
但也有人搖頭認為，「還好我不愛吃這個，超油的」、「還好對我沒吸引力」、「我最多吃兩個，怕油」、「覺得很油膩」、「油炸食品，拒絕往來戶」。
據了解，雙胞胎又稱「兩相好」，是一種以油麵粉製做的油炸甜點，因其外型兩個窩窩頭相連，像似雙胞胎而得名。口感吃起來外皮酥脆、內裡綿密，而受到不少老饕喜愛，但也因炸起來過油，不宜食用過多。（編輯：陳雅雲）