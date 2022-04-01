東南水泥拆除釀禍　高市府重罰告到底

高市楠梓區東南水泥舊廠拆除工程今（1）日下午發生拆除意外，進而造成高鐵、台鐵班次大受影響，對此高市府工務局、環保局及勞工局依空污法、職安法、建築法及營造業法分別處以最重裁處，廠商未按照施工計畫拆除，給予停業處分並依公共危險罪移送法辦，高市府強調，此次事件對市民造成損失及不便，會對東南水泥求償到底。
高市府指出，這件拆除工程因未做好相關灑水防制措施，倒塌時激起一陣巨大揚塵，造成嚴重空氣污染，環保局將依違反空污法32條規定處以重罰500萬元罰鍰。
而因拆除不慎，造成高塔倒塌壓倒電塔，雇主如未設置必要安全衛生設備及措施，得依職業安全衛生法第43條規定，處雇主最高新台幣30萬元罰鍰；且在拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通，此件在拆除過程違反建築法及依營造業法規定，處最高新台幣77萬元罰鍰。
高市府說，此案因致生公共危險，如承攬工程人或監工人於營造或拆卸本件建築物時，有違背建築術成規之情形，後續市府擬依刑法第193條規定，將承攬工程人或監工人移送法辦，最高可處3年以下有期徒刑；此外，工務局經檢視拆除影片營造廠確實未按施工計畫書施工，嚴重影響公共安全，除予以開罰最高罰鍰，並依公共危險罪移送法辦，並給予停業處分。