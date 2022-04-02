百萬工程師約妹「總輸打工仔」！網曝1點致命：真的有差
台灣擇偶市場競爭，除了金錢與外貌之外，還有許多眉角需要注意。就有位擁有相對強大經濟能力的工程師發文，表示自己總約不道自己心儀的女生，且她還總是跟一位職業類別像是在打工的男生吃飯，這讓他百思不得其解，分別列出了自己的缺點與那位男生的優點，文章發出後引起熱議，有人則指出致命一點，認為職業環境真的有差。
原PO於PTT中發文，表示自己有一位很喜歡的女生，自己約她出去總是碰壁，反而常跟令一位男生吃飯。於是原PO列出兩方條件，自己是一位百萬年薪工程師，雖才出社會不久，但很有機會跳槽加薪，而另一位男生則多在餐飲業打工，以女生曾提及的擇偶條件，經濟實力上一定是自己完勝。
原PO也分析了對方的優點，於職業類別來看，打工的人更肯吃苦，因為常接觸客人而擁有卓越的社交能力，且富有上進心，願為夢想努力。反觀自己坐在辦公室，缺點有吃不太了苦、不常接觸新環境、社交能力低落，較沒夢想，多琢磨於如何跳槽到高薪公司。最後他詢問「有沒有打工人比較有魅力的卦？」
網友見文點出致命一點，認為打工之人常在社會上走跳，見多識廣、閱歷多，確實在談吐及個人魅力上略勝一籌「正經回，打工仔來來去去，所以個人特色會比穩定社畜更容易被凸顯，所以妹子注意很正常，跟男人不壞女人不愛一樣道理」，有人則鼓勵原PO別氣餒，各行業都有其優點「打工人有魅力（X）你沒有魅力（o)，但你比較有錢，所以人生是公平的」。
部分人則認為癥結點並非職業，可從自身性格及表現多加著墨「你不會留停兩三個月去打工看看？」、「那個人就是比你（有）吸引力，跟打工沒差啦」、「你需要感受而不是分析，人與人之間的性吸引力很微妙」、「太年輕了，這年紀要的不是經濟安全感」。 （編輯：李惠婷）