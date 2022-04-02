史上最恐怖鬼片是誰？全場認證「2部」超毛：一輩子陰影
台灣恐怖片《咒》以本土邪教為題材，啟發自駭人聽聞的高雄真人真實事件，上片第一天全台票房就突破600萬，超強口碑在網路上掀起熱議。而全世界恐怖電影相當多，就有女網友好奇詢問「你看過最恐怖的鬼片？」隨即引來觀眾認證「2部」是一輩子陰影。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示她屬於愛自己嚇自己類型，「喜歡午夜場到電影院看鬼片，回家後洗澡自己會一直腦補，睡覺時一定用棉被包住腳」。而在她心目中，泰國鬼片一直都讓她印象深刻，其中《薩滿》更是榮登她的最愛，這也讓她好奇詢問「你們有看過真的嚇到又印象深刻的鬼片嗎？」
問題一出，隨即引來鄉民們熱烈討論，「鬼抓人！4、5歲的時候看覺得很可怕」、「小時候看比留子還有猛鬼佛跳牆是覺得最恐怖」、「厲陰宅！我快把衣服撕爛！有夠可怕」、「小時候看完貞子不敢半夜偷看電視」、「李心潔的見鬼是打開我看鬼片的開關，所以這部片在我心中是首選」、「咒啦！看完全身發抖」。
其中日本恐怖片《咒怨》系列被最多人推薦，「咒怨，百看不厭」、「咒怨+1，看完之後再也不看鬼片」、「小時候看咒怨，俊雄從棉被出現那邊，害我不敢蓋被子睡」、「咒怨系列在腦中揮之不去！！」、「咒怨、七夜怪談都是很年輕的時候看到，陰影真的深」、「咒怨，國小同學在班上播，一輩子的陰影」。
此外，泰國鬼片《鬼影》也有不少粉絲提及，「鬼影，現在看還是怕」、「鬼影毛到爆」、「鬼影經典啊」、「看完『鬼影』其他鬼片都免疫了」、「很久之前的（鬼影）經典，也是泰國出品」。（編輯：陳雅雲）