燦坤為何屹立不搖？網抖「神優勢」贏過網購：救我好幾次

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貼文一出，掀起熱議，「營收不錯啊」、「盤子太多」、「我家附近還新開，應該賺不少」、「總是要有個場地讓你看樣品的」、「其實有時候特價還是不錯便宜」、「疫情賺翻了」、「實體還是能賺錢啊」、「買冷氣考慮到保固還是實體好」、「 實體店面還是有優勢啊，不然幹嘛開」、「有錢人很多啊，根本不必花時間比價」、「就3C超商啊」。
其中，也有網友抖出優勢，認為實體店面能應急、退換貨時還是最方便，加上不少中年人仍習慣到實體店消費，以及店員能即時教導使用方式，因此在市場上仍佔有一席之地，「主要是應急」、「有實體，怕網購買回來是壞的退貨麻煩」、「年紀偏大的買3C還是會去」、「總是有需要購買3C但不會使用的人」、「我爸超愛+急用不得不」、「最有錢的老人世代都用這個」、「東西壞了需要就是馬上，誰等你宅配一個禮拜」、「網購要等啊，急需東西實體店比較快」、「買大型家電還是好用而且急用時也好用」、「你在等宅配的時候我都在爽用了」、「其實還不錯，有些比網路便宜，還可退貨」。
還有人分享自身經驗，「燦坤救過我很多次，應急買過讀卡機傳輸線等，急用時誰跟你比價還是等宅配？你這標準的從自己看世界，摳連呐」、「台北人看世界啊，出了台北有燦坤真的謝天謝地」、「前陣子買微波爐，現場價格跟網購便宜差不多，就直接扛走了，幹嘛等宅配」。（編輯：郭佩蓉）