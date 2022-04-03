YouTube premium值得買？網答案「超意外」 神用法曝光
全球最大的影音搜尋和分享平台「YouTube」深受民眾喜愛，而YouTube也推出YouTube premium付費方案，享受零廣告服務，對此，就有網友好奇YouTube會員制度「到底值不值得」，貼文一出，全場答案「超意外」。
該名網友在PTT以「YouTube premium值得買嗎」為題發文，表示現在串流平台紛紛推出會員制度，老大哥YouTube也是不斷地推，「會員APP支援縮放播放不中斷，省了影片開場及結尾廣告置入，這樣就不用點掉廣告了」，不過他也好奇「請問這個服務夠經濟實惠嗎」？
貼文一出，網友答案超意外，認為每天看的話，其實很值得，而且還能使用YouTube music，「兩年前就訂閱了，完全不知道廣告是啥」、「買下去聽音樂都不會中斷」、「值得，現在廣告超多」、「我是為了yt music的，看yt只是附加」、「看個人使用習慣，天天看就覺得很值得」、「爽用+1」、「很值得，買家庭方案很便宜，還有yt music可以用」；甚至還有網友分享自己的神用法「推薦喔 ，一個帳號一台手機/一台平板/一台電腦/兩個電視都可以用，超值～」。
不過，也有網友表示YouTube premium價錢仍太高，若需求不高，也沒有一定要買，「台灣價錢太高」、「我就窮」、「喜歡看廣告就不值得」。（編輯：郭佩蓉）