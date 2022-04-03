遊覽車司機「開車看A片」扯爆！離譜畫面網全怒：超危險
無論是騎機車或開車，駕駛人都該集中精神、注意路況，不過就有一名網友日前在回家的路上發現遊覽車司機竟然邊開車邊看A片，他也曝光「離譜畫面」，貼文一出，眾人全怒喊「超級危險」。
該名網友在社群平台《Dcard》上以「回家路上遇到飢渴的司機」為題發文，表示現在的人都這麼不害臊嗎，「雖然車上沒有其他人但是司機先生我們從旁邊窗戶都能看得一清二楚呦」。
而從原PO貼出的照片可以看到，遊覽車位於擋風玻璃內有兩個螢幕，其中一個螢幕上是車內各角落的監視器，但另一個螢幕竟然播放著A片，且從外面看進去真的如原PO所說「一清二楚」。
貼文一出，網友全傻眼，「這樣開車太危險了吧」、「其實有點噁」、「可能這樣開車比較有精神？」、「這種可以檢舉吧……出事怎麼辦 而且公共場所這樣確實噁」、「萬一撞到人怎麼辦？」、「這樣開車能專心嗎」。
事實上，根據《道路交通安全規則90條》指出，駕駛人駕駛汽車，除應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服從交通指揮人員之指揮外，並應遵守下列規定，「禁止操作或觀看娛樂性顯示設備」、「禁止操作行車輔助顯示設備」、「禁止以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為」。（編輯：郭佩蓉）