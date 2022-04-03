這是台灣還是國外？一張「街景照」上百人錯亂：我被騙了
台灣擁有豐富的多元文化，不少新移民也會開設家鄉的店面或餐廳，讓在台灣工作的外國人有家的感覺。對此，就有網友拍下一張街景照，結果讓上百名網友搞混，到底是在台灣還是在國外？
網路論壇Dcard，有網友PO出照片直呼「還以為來到台灣！」可以從照片看到，所有店家都沒有出現任何一個中文字，都是來自東南亞國家的語言，但奇怪的是，屋簷下密集的機車，以及騎Ubike的路人，還有馬路上標線，種種物件證明該地點確實是台灣，讓人摸不清頭緒。
照片曝光後，大多人都已混亂「只看圖的下半部超像，等等Ｘ北這就是台灣啊」、「東南亞租界」、「免出國免簽證」、「沒看留言真的以為是東南亞」、「別騙我沒讀書，我還以為Ubike只有台灣有」、「那排的幾家餐廳感覺就很道地」、「我剛剛以為這是印尼的街道XD」。
不過，也有當地人一眼就認出「勞壢市」、「桃園後站嘛」、「身為中壢人已經習慣了」、「住桃園後站20年了，絕對是桃園後站」、「難怪桃園人要拿護照坐火車」。
但也有不少人批評，「歐美也有很多唐人街啊，這有什麼好大驚小怪的，歧視別人就直接講啊」、「看完覺得台灣市容真的是落後國家，還好意思笑東南亞」、「可能就街道建築美學有差吧！感覺有些中東歐還比台灣有意境特色XD」。（編輯：詹鎰睿）