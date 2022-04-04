麥當勞0元吃法曝光！每天「多1動作」爽吃大薯：不懂超虧
麥當勞憑藉獨特風味的薯條在台灣速食市場佔有一席之地，但近年來因為物價上揚，麥當勞從去年宣布漲價後，難免有民眾認為「越來越貴因而減少吃」的想法產生。不過，就有網友分享自己吃麥當勞的守則，指出自己每天都透過一個小小的動作，就能免費喝到大杯飲料跟吃到免費大薯，貼文引發廣大迴響。
原PO在「Dcard」貼文指出「我去吃麥當勞早餐的時候，利用其中1+1點法還有甜心卡就省下很多錢，其中包括大杯可樂跟一個小蛋捲冰淇淋跟大薯都是利用麥當勞APP的點數換的，三個東西全0元就省下了121元！我每天都會打開麥當勞APP完成所有任務，每個任務可以得到的分數不一定，30分可以變成1點，20點就可以兌換商品，不同的點數可以兌換不同的商品，大薯就用50點換來、蛋捲冰淇淋也是用20點換來！」
貼文一出，網友紛紛回應「你的點數好多喔」、「感謝分享點法，會認真來用APP」、「我也是每天完成任務，吃了好幾包大薯呢！」；不過也有人不以為意表示「我跟我媽出門才是真的0元吃法，都不用錢」、「好讚喔！我也要分享我的省錢小妙招，跟我媽跟我爸跟我姐跟我男朋友出門，都不用付錢」。
不過，事實上麥當勞的APP上確實能夠累積點數來換取免費餐點，不僅有簡單的「翻牌任務」、「每日簽到」之外，每隔幾天就能填寫一道題目獲得分數，抑或特別時候官網會推出「刮刮樂」、「轉盤」等等活動，都有機會獲取分數，只要30分就能變成1點，累計到相對應的餐點就能直接免費兌換，別看積分都是10分至20分居多，慢慢累積起來也是相當驚人，加上活動積分偶有888、666等等，完全不用錢就能爽吃套餐、單點小物，愛吃麥當勞的你可不要錯過！（編輯：張嘉哲）