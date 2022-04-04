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蘋果為何想推「iPhone訂閱制」？專家揭關鍵原因：不會虧

▲科技大廠蘋果每年都會推出新款iPhone，近期更傳出未來將推出「iPhone訂閱制」，讓民眾能以固定租金方式，定期獲得新機。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲科技大廠蘋果每年都會推出新款iPhone，近期更傳出未來將推出「iPhone訂閱制」，讓民眾能以固定租金方式，定期獲得新機。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 16:42:15

科技大廠蘋果每年都會推出新款iPhone，近期更傳出未來將推出「iPhone訂閱制」，讓民眾能以固定租金方式，定期獲得新機。消息曝光隨即有網友困惑「訂閱制對使用者的好處是啥？」貼文也引發討論。

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綜合外媒報導，蘋果公司（Apple）正在規劃推出硬體產品的「訂閱服務」，大方向是讓客戶每月付費以租用裝置，價格將根據用戶選擇的機型有所差異，且一有新機型上市，將允許用戶進行設備升級。

更有網友在論壇PTT上發文提到「傳蘋果打算推出『iPhone訂閱制』，但哀鳳壽命這麼長，如果沒有想買最新代的慾望，常常可以撿到便宜，月租對使用者沒有好處阿？」

▲ iPhone 13綠色、iPhone 13 Pro 松嶺青。（圖/記者周淑萍攝）
▲ iPhone 13綠色、iPhone 13 Pro 松嶺青。（示意圖/記者周淑萍攝）
疑問曝光後，卻有不少果粉認為「若月租如果加資費能2000以下，其實蠻吸引人的」、「這對有新機就有換換病的人來說很適合」、「我自己手機都是年年換，舊機二手賣，如果官方訂閱價格合理，我覺得兩者的花費不會差太多」。

而彭博社記者Mark Gurman也分析，目前iPhone綜合平均售價為825美元，若蘋果推出訂閱制，每三年至少可以從消費者端獲得1000美元以上利潤，而舊機還可以整新轉賣，「現在只有死忠的蘋果粉絲，會每年購買最新iPhone，多數使用者則是有必要時才會選擇升級」。

Mark Gurman也假設估算，若iPhone 13、Pro、Pro Max 改為每月收取租金35、45與50美元，iPhone 13（原價799美元）每三年可以賺取1260美元、iPhone 13 Pro（原價999美元）每三年可賺取1620美元、iPhone 13 Pro Max（原價1099美元）則可賺取1800美元，獲利皆比直接賣出新機還要多。（編輯：潘毅）

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