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他送物資掉進「時光隧道」？全場一看超毛：根本《還願》

▲有網友分享，他送物資給貧困人家時，卻被眼前的場景嚇到了：「還以為我穿越了！」。（圖／翻攝爆廢公社）
▲有網友分享，他送物資給貧困人家時，卻被眼前的場景嚇到了：「還以為我穿越了！」。（圖／翻攝爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 23:51:48

現今台灣大樓林立，許多新建案陸續開發，但在城市中還是隱藏著許多老舊住宅。近日，有位網友就分享，在某次送物資的過程中，從老舊電梯走出來的那副場景，把他嚇到瞬間以為自己時光穿越！照片曝光後，瞬間掀起大家討論，「和《還願》一模一樣啊」。

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臉書社團「爆廢公社」，有網友PO出照片並充滿困惑的表示「還願？別問我在哪？我只是去送物資給貧困人家的，出了超狹小老舊電梯之後一轉走廊就看到這副景象，還以為我穿越了」。

▲有網友送物資，結果眼前的場景讓他愣住了，以為時光穿越，像極了還願。（圖／翻攝爆廢公社）
▲老舊公寓給人一種恐怖氣息，而且最前面的房間剛好是一座神壇，讓許多人直言，根本是遊戲《還願》或是電影《咒》的場景。（圖／翻攝爆廢公社）
可以看到，超級狹小的走廊，地上還是有好幾雙鞋子，證明的確有人居住，不過，僅有幾盞亮著的燈，電線也裸露在外，再往前一走，直接一座神壇映入眼簾，好幾座神像朝著鏡頭，門口上也貼了好幾道黃符，像極了台灣經典遊戲《還願》的場景，充滿古早又恐怖的濃厚氣息。

照片曝光後，網友紛紛驚呆「真的一模一樣欸」、「超可怕的啦！」「Ｘ背，第一張超像有個人龜在那邊」、「如果走廊的燈是關的，又更恐怖」、「你是到了還願拍攝影集的地方了吧」。

不少人還玩起《還願》、《咒》的梗，「若有來世~尼還願意ma」、「女兒紅泡起來」、「還願的fu，讓我想到美心」、「何老師出來喔～」、「恭迎慈孤觀音」、「火佛修一，心薩嘸哞」、「這裡有被鎮壓的佛母DV嗎」。（編輯：詹鎰睿）

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