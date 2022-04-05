麥當勞外送加購2元袋！店員「裝袋手法」超問號 真相曝
清明連假期間，不少人都會在家中叫外送填飽肚子，而為了讓外送員和自己取餐時更加方便，有些貼心的顧客都會加購袋子，不過一名網友就分享，近日點了麥當勞加購2元的塑膠袋，但下樓取餐時卻未見袋子，直到要用餐前，才發現塑膠袋和餐點一起放在紙袋中，讓他淚喊「真的是『買了』一個袋子」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文指出，自己本身是大樓「高樓層」的住戶，因此點外送時，常會為了要讓自己下樓放便提取，因此加購袋子，近日，他就點了麥當勞外送，並加購塑膠袋，想不到外送到了，餐點卻是散裝，只能默默的自己抱上樓，後來才發現，店家把所有的醬料和「袋子」都放在紙袋裡，讓他相當崩潰。
貼文一出引熱議，網友紛紛留言，「這員工第一次接單嗎」、「是忙到昏頭忘記袋子的用途嗎」、「其實不少人會去麥當勞買袋子，真的純粹買袋子」、「笑死，本日最好笑」、「我上次也是這樣，一堆餐點旁邊擺一個袋子，我默默自己裝進去」、「自己拿袋子下樓裝比較實在」。
不過有內行網友和外送員也留言解釋，「如果買袋子只點1到2個套餐（不含飲料），不算太多的話，店家都不會裝袋」、「問過外送員表示，少量餐點的話紙袋比塑膠袋好放外送包」、「飲料沒有紙袋，放進袋子很容易反倒，跟餐點攪和在一起」、「有時候外送員要送兩筆或更多的單，這時候就沒辦法幫客人裝袋，因為外送箱沒有想像中那麼大，如果先幫客人裝袋的話，其他客人的餐點就沒有辦法送了」。（編輯：張志浩）