怕疫情先囤食材！人妻「冰箱一開」驚呆婆媽：肯定有錢人
近日國內本土疫情逐漸向上延燒，不少人也擔憂，若再次封城或提升防疫警戒，可能會對生活造成許多不便，近日就有民眾分享，自己因為疫情所以在家中囤了許多食材，而原PO的冰箱照片一曝光，引起眾人熱烈討論。
一名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，「現在疫情拉警報，食材囤好囤滿」，並自稱自己是「食材大富翁」，隨後並附上家中2台冰箱的照片，只見冰箱內各式食材齊全，甚至有44顆鮭魚頭、80塊舒肥肌肉等，不僅如此原PO還將其一一分類，並整齊放入冰箱中，畫面相當療癒。
貼文一出，網友們紛紛留言「哇！這些食材，肯定大戶的」、「這家冰箱真誘惑人」、「請問這些怎麼賣」、「我都想搬去妳家了」、「太強了，冰箱怎麼能這麼整齊」、「太猛，我直接跪著打字回留言」、「好多錢的感覺」、「好狂，鮭魚頭都一框」、「食物自由的感覺真好」、「好奇這麼多食物一家有幾口人」。
看完許多網友的回覆，原PO則補充，「每一天每一餐我會雞、豬、牛、各種魚、各種海鮮、蛋、豆製品換來換去，不一直吃同一種食物，增加餐盤豐富度，是我能為家人健康把關做最大的努力」，此外也強調，「我們不是有錢人，萬物齊漲先買起來，省錢大作戰，加上我們一家四口以菜肉為主，優質澱粉為輔，所以食材其實吃很快」至於相當整齊的冰箱，原PO則歸功於「直立式冷凍冰箱是強迫症患者救贖」。（編輯：張志浩）