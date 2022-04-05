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臉書網購千元雨衣！她一收「慘變垃圾袋」：被全家人笑了

▲有民眾在臉書花了1050元買了兩件雨衣，結果商品送達後，讓她被全家人取笑。（圖／翻攝爆怨公社）
▲有民眾在臉書花了1050元買了兩件雨衣，結果商品送達後，讓她被全家人取笑。（圖／翻攝爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 19:42:402022-04-05 19:43:30

網路購物方便快速，卻也吸引不少詐騙集團，透過臉書等社群平台來欺騙消費者。近日，就有女民眾PO文抱怨，她透過臉書買了兩件要價1050元，且看起來非常帥氣的雨衣，結果送來後卻變成中國「防水服」，害她被全家人取笑。

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近日，一名女網友在臉書「爆怨公社」上PO文抱怨，「昨天收到東西很傻眼，我跑去留言結果被刪了，就是騙人的，不讓我留言，該怎麼辦」。原來他在臉書上買了2件1050元的雨衣，可以看見，該網站的宣傳照，拍起來超級帥氣，雨衣也非常好看。

▲有民眾透過臉書購買千元雨衣，結果送來卻像垃圾袋，被大家嘲笑。（圖／翻攝爆怨公社）
▲原PO貼出網頁上的雨衣宣傳照，買了1050元2入組雨衣。（圖／翻攝爆怨公社）
怎料，收到後卻變成了來自中國山東的「防水服」，與網站上的照片差超大，難怪會讓原PO忍不住求助，「今天休假不能打到貨運公司退款，要怎麼才能檢舉，昨天檢舉都被告知失敗，這樣受騙的人會更多，這裡是抱怨，拜託留言別太難聽，昨晚已被全家人取笑了，收到東西真的很傻眼」。

▲有民眾透過臉書購買千元雨衣，結果送來卻像垃圾袋，被大家嘲笑。（圖／翻攝爆怨公社）
▲雨衣送來後才發現，是來自中國山東廠商製造的「防水服」，笑翻許多網友。（圖／翻攝爆怨公社）
大家紛紛笑翻，「不錯啦！是收到雨衣，不是垃圾袋」、「欸…欽佩您的勇氣」、「我媽也是網路上看到這個也是被騙，妳不孤單」、「PO上來，二次傷害啊～」、「事實證明，台灣詐騙多不是沒原因」。

也有人表示，「之前有人po過，真的要多爬文」、「網頁看一看，去蝦皮找看看再買不好嗎…有問題還能退貨」、「宣導N次了，別買一頁式廣告，就是不聽」「不要在社群平台買東西！」「都進來（社團）3年半了，這檢舉沒用，省點力氣吧，明天趕快聯繫，錢應該追得回來」、「這雨衣我有去查，原設計已不出貨，這些都是假的」。（編輯：詹鎰睿）

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