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本土連日破百「士林夜市爆人潮」！網列優勢支持：不用怕

▲清明連續假期，本土疫情升溫，足跡遍布全台，士林夜市人潮仍擠爆。（圖／我是北投人授權提供）
▲清明連續假期，本土疫情升溫，足跡遍布全台，士林夜市人潮仍擠爆。（圖／我是北投人授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 21:03:062022-04-05 21:11:33

台灣本土疫情升溫，從4月初至今已經連續5天都超過百位確診，加上今（5）日新增的216例本土病例，5日下來共累積796例確診，足跡遍布全台，再加上清明連假，各地景點都塞爆人潮，讓不少民眾感到擔憂。對此，就有網友貼出4日士林夜市的人潮，空前盛況的景象，瞬間掀起討論。

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臉書社團「我是北投人」4日就收到讀者爆料，「天啊！台灣好多天確診都破百例，大家似乎都不怕，清明連假最後兩天，士林夜市人潮塞爆了，會不會成為防疫破口呢？」只見士林夜市商圈擠爆人潮，彷彿回到以前還沒有疫情的繁榮景象。

▲清明連續假期，本土疫情升溫，足跡遍布全台，士林夜市人潮仍擠爆。（圖／我是北投人授權提供）
▲台北市士林夜市的大南路，彷彿回到過去，睽違已久的繁榮景象，替當地商家帶來大量業績。（圖／我是北投人授權提供）
照片曝光後，網友紛紛留言，「不用士林夜市，各大夜市應該都是這樣」、「其實不只士林人多」、「一定爆的啊，這還要問嗎？」「台灣人已練就不怕死技能。小兒科」、「該正常了吧…不然是要在家瘋多久！」。

但大多位網友認為，「花那麼多錢買疫苗，又打三劑甚至四劑疫苗不就是為了開放，不然跟北韓一樣鎖國至今沒疫苗打」、「沒人潮，說沒錢賺，有人潮，說防疫破口，打疫苗正常過生活，就這樣阿！」「可以不要造成恐慌嗎？現在都是輕症！就是有你們這些人才會這樣病態」。

▲清明連續假期，本土疫情升溫，足跡遍布全台，士林夜市人潮仍擠爆。（圖／我是北投人授權提供）
▲也有網友認為，不必恐慌，疫苗都打了，確診多是輕症，生活還是得過，商家也要生存，該開放就開放。（圖／我是北投人授權提供） 
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