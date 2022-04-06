迪卡儂為何超夯？「神級優勢」眾喊沒對手：贏一堆大牌子

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貼文一出，掀起熱議，「遛小孩的地方」、「覺得很不錯啊，還不確定自己未來有沒有興趣持續的運動都可以先買便宜裝備來玩一陣子」、「運動用品界IKEA」、「工廠跟大牌都一樣啦」、「很多外套可以拿來當雨衣穿，又保暖透氣」、「就是入門款，好與不好只能自己體驗」、「超棒的好嗎？ 以前小時候都只有貴死的社區型運動用品店」。
其中，也有網友抖出「神級優勢」，認為迪卡儂CP值超高，不僅價格便宜、選擇多樣還非常耐用，是每種運動用品入門款的首選，「我覺得CP值爆高欸！」、「入門款好用，低價也有一定品質」、「入門不錯，對得起價格」、「入門款就不錯了，便宜耐穿」、「以他那價格，耐用度已經屌打外面其他牌了」、「入門王者沒話說」、「不錯，品質穩定」、「休閒運動很夠用了」、「CP值高吧，剛入門的運動買他們的就好」、「背包99比品牌一千五的用還要久、更耐操」。
但也有網友認為，「當作試用品，就只是堪用」、「鞋子超難穿又不耐用」、「足球鞋爛到爆，穿五次開口笑」、「就是大賣場運動用品區等級的」、「便宜，一分錢一分貨」、「釣魚的東西不行......」、「入門無敵，但進階一點的還是完全不行，適合三分鐘熱度的人嚐鮮」、「一般般」。（編輯：郭佩蓉）