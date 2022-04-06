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迪卡儂為何超夯？「神級優勢」眾喊沒對手：贏一堆大牌子

▲原PO好奇迪卡儂的商品賣這麼便宜「到底好不好」，為什麼這麼夯，貼文一出，也有人點出神級優勢，大讚「入門CP值無敵」。（圖／資料照片）
▲原PO好奇迪卡儂的商品賣這麼便宜「到底好不好」，為什麼這麼夯，貼文一出，也有人點出神級優勢，大讚「入門CP值無敵」。（圖／資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 06:51:142022-04-06 06:53:58

「迪卡儂Decathlon」販售多種運動用品，主打親民價格、多樣商品吸引消費者上門，深受台灣人喜愛；不過就有網友好奇迪卡儂的商品賣這麼便宜「到底好不好」，為什麼這麼夯，貼文一出，也有人點出神級優勢，大讚「入門CP值無敵」、「便宜又耐用」。

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該名網友在PTT以「迪卡儂的商品到底是好還是不好的八卦？」為題發文，表示迪卡儂賣超級多種運動用品，而且有的還可以讓民眾體驗，整體價格也沒有很貴，「真的很不錯」，但這也讓他很好奇，「所以迪卡儂到底是不錯的運動店，還是就只是什麼都賣的大型運動用品店啊？假日人真的超級多，有沒有八卦呢」？

▲原PO好奇迪卡儂的商品賣這麼便宜「到底好不好」，為什麼這麼夯，貼文一出，也有人點出神級優勢，大讚「入門CP值無敵」。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO好奇迪卡儂的商品賣這麼便宜「到底好不好」，為什麼這麼夯，貼文一出，也有人點出神級優勢，大讚「入門CP值無敵」。（圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，掀起熱議，「遛小孩的地方」、「覺得很不錯啊，還不確定自己未來有沒有興趣持續的運動都可以先買便宜裝備來玩一陣子」、「運動用品界IKEA」、「工廠跟大牌都一樣啦」、「很多外套可以拿來當雨衣穿，又保暖透氣」、「就是入門款，好與不好只能自己體驗」、「超棒的好嗎？ 以前小時候都只有貴死的社區型運動用品店」。

其中，也有網友抖出「神級優勢」，認為迪卡儂CP值超高，不僅價格便宜、選擇多樣還非常耐用，是每種運動用品入門款的首選，「我覺得CP值爆高欸！」、「入門款好用，低價也有一定品質」、「入門不錯，對得起價格」、「入門款就不錯了，便宜耐穿」、「以他那價格，耐用度已經屌打外面其他牌了」、「入門王者沒話說」、「不錯，品質穩定」、「休閒運動很夠用了」、「CP值高吧，剛入門的運動買他們的就好」、「背包99比品牌一千五的用還要久、更耐操」。

但也有網友認為，「當作試用品，就只是堪用」、「鞋子超難穿又不耐用」、「足球鞋爛到爆，穿五次開口笑」、「就是大賣場運動用品區等級的」、「便宜，一分錢一分貨」、「釣魚的東西不行......」、「入門無敵，但進階一點的還是完全不行，適合三分鐘熱度的人嚐鮮」、「一般般」。（編輯：郭佩蓉）

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