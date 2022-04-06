乖孫長大了！節儉嬤拿「9人頭」做掃把 6千人一看全抖爆
動畫電影《玩具總動員》全球票房超過3.73億美元，首集反派角色阿薛因喜歡拆解玩具，恐怖舉動而成為許多小孩童年的惡夢，近日就有女網友回阿嬤家，突然發現家中掃把長出9顆芭比娃娃的人頭，一看差點沒嚇死，照片曝光也吸引6千人按讚，不少網友笑喊：「阿嬤比阿薛還狠！」
該名網友昨（5）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，她表示回阿嬤家時，突然發現掃把上「長出」9顆芭比娃娃的人頭，原來阿嬤竟利用娃娃的頭髮來當掃把掃地，讓她一看瞬間崩潰喊：「差點被阿嫲家的掃把嚇鼠！」
貼文一出，立即吸引6千名網友按讚，不少人笑瘋喊，「妳阿嬤好有設計感哦」、「好會廢物再利用」、「阿嬤真有藝術天份」、「修蛋幾咧，不會越掃越多頭髮嗎」、「阿嬤有創意＋環保再利用」、「阿嬤就是特別」、「只有阿嬤能超越阿嬤」、「生活智慧王」、「名副其實的～掃把頭」。
不過，也有網友被嚇壞，「真的挺恐怖的！但是阿嬤太有才了」、「這我真的會怕…」、「一堆芭比被阿嬤出草了」、「玩具總動員不是做假的！我彷彿看到第一集場景」、「阿嬤比阿薛還狠」、「半夜掃的話很有感」、「這是法器吧」、「這真的會嚇死」、「還好現在不是農曆七月」。（編輯：賴禹妡）