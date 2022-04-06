他衝《咒》詭異山莊！眾發毛：劇組沒帶走牠 真相全爆笑
台灣恐怖電影《咒》由導演柯孟融執導，近日上映後引起不少話題，靈感來自駭人聽聞的高雄真人真實事件，驚嚇程度獲封為「台灣影史最強恐怖片」，日前票房夯到破億，成為台灣今年首部破億票房的國片，成績相當好。而其中在片中出現的一座詭異山莊，近日被大家瘋狂前往朝聖，不少人都期望看到真實原貌前往探險。就有網友實際一探究竟之後，卻發現劇組人員疑似忘記帶走道具，引發廣大迴響。
一名網友在Tik Tok貼出自己到《咒》拍攝的詭異山莊探險，只見影片當中，拍攝場景是一個叫做「李崠山莊」的地方，由於當時天色較暗，讓看過咒的人看到場景都能想到劇中的內容，但從影片中還看到電影裡出現的一頭羚羊仍在山莊裡頭，讓不少人驚呼「修蛋幾咧！劇組是忘記把羚羊帶回家嗎XD」、「羚羊忘記帶走了.....好可怕QQ」、「羚羊是直接送老闆了嗎？」
不過隨後原PO也親自解答透露「這羚羊是山莊老闆養的啦！」才讓網友全破涕為笑「原來是老闆養的，想說拍鬼片還沒帶走也太可怕」、「安娘維有夠恐怖！好險羚羊是老闆養的XD」、「改天白天去看看好了，晚上好可怕喔」。
事實上，這次《咒》拍攝的邪教村莊位在新竹，叫做「李崠山莊」，早期是提供給登山客休憩的地方，現在因為交通方便之後，就變成觀光景點、喝茶借廁所的好所在，這次提供場地給國片《咒》拍攝之後意外掀起討論，也讓不少人前往朝聖，體會片場的恐怖氛圍，也因為一隻老闆養的羚羊也入鏡電影片段，再度掀起一波話題，相當有趣。（編輯：張嘉哲）