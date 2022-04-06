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威力彩飆6.1億！「4星座4生肖」有望暴富　1動作財氣噴發

▲威力彩頭獎連14槓龜，下期獎金上看6.1億元，明（7）日即將開獎。（示意圖／NOWnews資料照）
▲威力彩頭獎連14槓龜，下期獎金上看6.1億元，明（7）日即將開獎。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 14:32:54

威力彩頭獎連14槓龜，下期獎金上看6.1億元，明（7）日即將開獎，對此命理專家小孟老師就透露，4星座及4生肖中獎率提升，更可以透過各自不同的開運招式來讓財氣不斷噴發，有望獲得中頭獎的翻身機會。 

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▲小孟老師表示明（4）日清明節威力彩上看5.8億，4星座「水瓶、雙子、牡羊、射手」和4生肖「虎、猴、龍、馬」財運爆棚，最有希望中大獎。（圖／記者顏真真攝）
▲小孟老師透露，4星座及4生肖中獎率提升，更可以透過各自不同的開運招式來讓財氣不斷噴發。（示意圖／記者顏真真攝）
第4名：水瓶座 

火星落入水瓶座命宮，水瓶座4月7日財氣非常旺盛，火星為火若可以在下注前穿著紅衣，或者拿紅筆在白紙上畫一個圈，圈圈裡再寫下自己的生日，然後折起來放入包包再去下注，能得到火星的加持，助你財運由黑翻紅。 

第3名：天秤座 

天秤座火星進入5宮，顯示偏財運勢旺盛，4月7日下注時可尋找投注站有火的餐廳，如：火鍋店，燒烤店，鐵板燒⋯等。就能吸收到強大火星能量，說不定就會因此變成億萬富翁。 

第2名：牡羊座 

木星進入命宮，顯示牡羊座座很有外出運，4月7日可到異地買彩劵，或者不同鄉鎮來購買威力彩大樂透，購買完之後再回家冥想森林裡堆滿金銀財寶，森林代表木星，金銀財寶代表中獎後財氣噴發。 

第1名：射手座 

射手座木星入偏財宮，顯示你的偏財運勢大旺財運旺盛，財氣灌注全身，建議您可以買一張金色色紙放在身上可以讓財氣不斷噴發。 

正東方 

建議尋找住家或工作地東方的投注站能讓你財庫飽滿。 

財運能量最強時間： 

早上07：00-11：00 

晚上17：00-19：00 

幸運生肖： 

兔、牛、狗、蛇（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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