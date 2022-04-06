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廖老大打龜號「飆8.72秒」有多猛？鄉民揭1重點：贏太多

▲台灣賽車教父「廖老大」在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，以8.72秒成績超越中國網紅「杰尼龜」的8.93秒。(圖／柳榮俊攝2022.4. 6)
▲台灣賽車教父「廖老大」在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，以8.72秒成績超越中國網紅「杰尼龜」的8.93秒。(圖／柳榮俊攝2022.4. 6)

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 14:42:07

抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」因酸台灣沒快車，讓台灣教父「廖老大」相當不滿，親自出馬改裝一輛奧迪TT RS，並取名「打龜號」，引發台灣網友高度關注。今（6日）在風車大道跑出8.72秒的超猛紀錄，成功打破對方8.93秒的成績，就有網友好奇發問「 0-400 8′72秒是什麼概念？」

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▲「打龜號」在跑道上衝刺，吸引大批民眾圍觀。（圖／翻攝自賽車教父廖老大臉書）
▲「打龜號」最終成功跑出8秒72，勝過對手杰尼龜8.93秒的成績。（圖／翻攝自賽車教父廖老大臉書）
根據網友於PTT好奇發問「剛才D2的TTRS在風車大道跑出8秒72，幹掉傑尼龜的作弊紀錄8秒93，有沒有8秒72是什麼概念的八卦？」

不少網友大讚，「有夠猛」、「贏了那個臭屁龜」、「證明中國沒快車」。更有網友指出1重點，那就是若為專業的賽車地，成績肯定更加驚人，「爛場地，下次換正式一點的賽道好嗎」、「這場地都能跑出這成績 如果專業場地應該更快」、「場地爛還跑贏，賴皮龜洗洗睡」、「坐在椅子上就能練腹肌的概念」、「爛場地都跑贏，笑死」。

廖老大0到400公尺加速的三趟實測中，第一趟為8.91秒，最快成績為第二趟的8.72秒，打破網紅杰尼龜8.93秒成績，台中港有強勁的側風和跳動路面，但廖老大克服逆境跑出佳績，原預計有機會挑戰8.62秒的亞洲紀錄，最終結果則為「打龜成功」但無緣亞洲紀錄。（編輯：鍾怡婷）

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