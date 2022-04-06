廖老大打龜號「飆8.72秒」有多猛？鄉民揭1重點：贏太多
抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」因酸台灣沒快車，讓台灣教父「廖老大」相當不滿，親自出馬改裝一輛奧迪TT RS，並取名「打龜號」，引發台灣網友高度關注。今（6日）在風車大道跑出8.72秒的超猛紀錄，成功打破對方8.93秒的成績，就有網友好奇發問「 0-400 8′72秒是什麼概念？」
根據網友於PTT好奇發問「剛才D2的TTRS在風車大道跑出8秒72，幹掉傑尼龜的作弊紀錄8秒93，有沒有8秒72是什麼概念的八卦？」
不少網友大讚，「有夠猛」、「贏了那個臭屁龜」、「證明中國沒快車」。更有網友指出1重點，那就是若為專業的賽車地，成績肯定更加驚人，「爛場地，下次換正式一點的賽道好嗎」、「這場地都能跑出這成績 如果專業場地應該更快」、「場地爛還跑贏，賴皮龜洗洗睡」、「坐在椅子上就能練腹肌的概念」、「爛場地都跑贏，笑死」。
廖老大0到400公尺加速的三趟實測中，第一趟為8.91秒，最快成績為第二趟的8.72秒，打破網紅杰尼龜8.93秒成績，台中港有強勁的側風和跳動路面，但廖老大克服逆境跑出佳績，原預計有機會挑戰8.62秒的亞洲紀錄，最終結果則為「打龜成功」但無緣亞洲紀錄。（編輯：鍾怡婷）