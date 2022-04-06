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墾丁租車見1細節秒抖！內行曝「車行坑人」手法：趕快逃

▲原PO租機車後，卻發現車輪幾乎早被磨平。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO租機車後，卻發現車輪幾乎早被磨平。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 17:32:27

清明連假有不少民眾出門旅遊，但卻有網友無奈表示，自己在墾丁車行租機車，卻租借到輪胎胎紋幾乎磨光的車輛，讓他無奈PO文抱怨「業者是不是都顧著賺錢不保養車」，對此，網友則曝光黑心車行賺錢的真相，並勸原PO快換家租車行。

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▲原PO租機車騎了一段後發現，輪胎胎紋幾乎被磨光。（圖／取自《爆廢公社》）
▲原PO租機車騎了一段後發現，輪胎胎紋幾乎被磨光。（圖／取自《爆廢公社》）
根據原PO於《爆廢公社》表示，自己在墾丁租到輪胎胎紋被磨平的機車，且車行老闆租借前有蹲下為機車打氣，讓他傻眼表示「不至於沒發現輪胎已經磨平了吧？」，最後更直言「我不禁懷疑業者是不是都顧著賺錢不保養車，等到出事了才會知道嚴重性吧！」

對此，不少網友曝光黑心店家賺錢手法，「純租沒什麼賺頭，車子發生事故才是精華」、「這是店家的生財工具。他們可以有機會獲得修車款項及好幾天的營業所得」、「就是等你出事了才能賺更多錢，懂嗎？」、「等摔車又要租客賠」、「等你把輪胎騎到破掉，他就要你賠償一顆新輪胎」、「這樣你還敢租喔，等等萬一發生意外，跟你要營業損失」。

並極力勸原PO，「當下就不要租了」、「看到這樣就別租了」、「可以換車換店家啊，付錢的是你欸」。原PO後續也補充，租車時沒注意到輪胎的部份，等到打算回去換車時，業者已經關門休息了。

提醒民眾，租賃車輛時，最好在店內就先將車身拍照留存，並且在合約內註明原有的損壞，以免還車時與店家發生糾紛，卻沒有證據可以保障自己的權益。（編輯：鍾怡婷）

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