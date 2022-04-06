綠色長條物竟是「配飯神菜」！老饕上桌夾爆：快要吃不到
每當用餐時間來臨，餐桌上除了一定要有米飯、麵等主食外，其餘配菜也是能否滿足腹慾的一大重點，近日有民眾就發文分享，自己在朋友家吃到外型為「綠色長條」的蔬菜，覺得相當好吃，網友們看完也紛紛大讚懂吃，更直言「要吃趁現在，快吃不到了」。
一名女網友在臉書社團「爆係知識家」發文提到，前幾天朋友家拜拜，吃飯時桌上出現一道她覺得相當好吃的菜，並附上照片，圖中可見是一根根綠色的條狀物，原PO表示，「吃起來脆脆的很好吃，可是不知道菜名，請問各位有人知道這是什麼菜嗎？」
貼文一出，不少內行網友馬上認出該道菜，「是菜心！也叫萵筍」、「A菜心或萵筍」、「天啊這超好吃，配飯之類的都超棒」、「用醃的也很好吃」、「記得還有被做成罐頭，超級愛」；此外，也不少人提到「這道菜是季節性的」、「產季好像快結束了，要吃趁現在」、「季節性的菜，時間很短，要珍惜」。
事實上，萵筍又稱嫩莖萵苣，台語稱為萵菜心（A菜心），產季主要在1~4月，主要以莖為食用部位，莖直、肥壯、脆嫩爽口，莖葉均可生食、熟食、醃漬或乾製，除了含豐富的鈣、胡蘿蔔素及維生素C，也有多種維生素和無機鹽，其中以鐵的含量較豐富。（編輯：張志浩）