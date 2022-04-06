住鄉下好爽！超狂鄰居送整盆「爆貴大禮」 萬人羨炸朝聖
都市與鄉下各有不同的風情，隨著自身需求與生活上的不同，人們也會選擇自己想要的環境居住，而近日有網友就分享，自己收到鄉下鄰居的一份大禮，眾人看完後眼睛全亮了起來，直言「想搬家了」、「這盆貴爆耶」。
一名男網友昨（5）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，開頭就興奮的說道「住鄉下沒有不好啊～～」，並指出鄰居常會送各種物資到家中，對此他也分享一張「鄰居禮物」的照片，只見圖中的大鐵盆裡，裝滿了活跳跳的泰國蝦，數量相當驚人。
貼文曝光後，經爆料公社官方轉發，已經有上萬人按讚朝聖，網友紛紛留言，「泰國蝦也太好！我需要這種鄰居」、「哭啊，台北只能自己釣」、「千金難買好鄰居」、「好鄰居也是要靠平常有互動，禮尚往來的」、「泰國蝦，現在有夠貴」、「目測這邊就600-900了」、「短時間沒要吃，趕快用打氣機打一些空氣喔！不然這狀況估計不到半天，蝦子會缺氧浮起來」。
此外，提到鄉下的人情味，不少人也表示，「我家鄰居也是，常常收到她們種的菜或醃鳳梨什麼的，也有小孩的恩典牌」、「鄉下真的是這樣，我媽昨天還跟左右鄰居講，要他們自己去拔蒜苗，結果我爸跟我說快被拔了20斤」、「今天那個鄰居送菜，明天那個鄰居送魚」、「鄉下家，門口桌子幾乎每天都會出現不同的蔬果，從來不需要買菜」、「在鄉下家裡有時候開門還會踢到菜，送到你會怕」。（編輯：張志浩）