粗心男網購胃藥！一開蓋愣爆：粉呢 眾見「真相」全笑瘋
網路購物的消費模式帶給人們極大的方便，不只省去到實體店面的過程，平台上有五花八門的商品更是一大特點，不過若未看清楚賣場資訊就下訂單，可能就會搞出大烏龍，一位賣家就分享，一位客人購物時未看清商品標示，以為自己買了胃藥，事後拿到商品後才吵著要退貨，讓他相當傻眼。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己在購物平台上架了某品牌「胃藥散」造型的icash 2.0卡片，結果一位客人透過購物平台私訊詢問「請問你這個不是胃藥嗎？這個我用用不到，可以退貨嗎？」
原PO傻眼指出，對方收到貨後已經將其拆封，應該是打開蓋子後發現沒有藥粉才要求退貨，甚至退貨理由是「我收到不對的商品，店家寄錯商品」，他也發出照片強調，自己上架的商品名稱確實有標註是icash 2.0，發生這種事，他也無奈的表示「心中有千萬隻草泥馬奔跑而過」。
貼文一出網友紛紛留言，「我笑死了，眼睛是不是飛到外太空了」、「應該是打開過了，吃了發現胃更痛」、「好扯 ！自己認知錯誤還要賣家給退」、「胃藥很多地方有，胃痛走兩步路都不肯，寧願等幾天到貨」、「不給退啦，都打這麼清楚了」、「這個太經典了啦」、「買錯了啦」。（編輯：張志浩）