地震警報響！男「一舉動」惹女友心寒 婚宴酒席全取消
一名男網友在臉書社團「靠北男友2.0」中發文表示，前晚地震警報響，他一手抓起狗，一手拍醒女友要叫她出客廳，過程中架子砸到女友腳上，造成嚴重扭傷和幾處瘀青，事後經送醫後無大礙，但女友卻哭著說「一直以來你總說狗比女友重要，我都當你開玩笑，到今天我才發現，原來你是說真的」，從醫院離開後，就直接回台北，並說要把下個月的婚禮酒席取消掉。
男網友在本月5日時，在臉書社團上指出，他養了一隻大型牧羊犬，平時常開玩笑說若女友討厭狗狗，他一定是選擇狗，結果日前地震警報響起，他一手抱起狗狗，並提醒女友先離開房間，但房內雜物堆得過高過多，架子突然倒塌，把女友的腳弄傷，沒想到事後送醫時，「女友都把我當空氣」，到剩下他們兩人時，女友才哭著跟說一句「一直以來你總說狗比女友重要，我都當你開玩笑，到今天我才發現，原來你是說真的」，男網友說當下有試著解釋，但女友不肯跟他說話，他本想等回家後好好跟她談，但女友卻從醫院離開後就直接回台北。
男網友說，事後女友還叫他把下個月的婚禮酒席先取消，並說要考慮他們有沒有必要走下去，「結婚就更不用想了」、「既然把狗看得比她重要，那就跟狗過吧」，讓原po整個傻眼，他無奈地說「我承認我平時會開那種玩笑，但當下只是覺得狗可能會怕會亂跑不受控，相較之下女友我可以用溝通的，平時我自己愛嘴我不會否認，但絕不可能覺得寵物比她的安全重要」，並問網友「該怎麼挽回以及讓她相信那是我一時情急？」。
貼文一出引起熱烈回應，網友紛紛湧入貼文回應「不能互相體諒，就好聚好散吧」、「第一時間的反應說明一切」、「我真的覺得平時愛講那些，等某些時間到了真的做了，人會心寒的」、「替你的狗感到欣慰」、「小細節見真章」、「女友忍很久了」，但也有人提醒原po，雜物要清，不要影響通道，居家安全要注意。（編輯：林莞茜）