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麥當勞20年前菜單曝！網見「這2款」不漲反降價：好划算

▲一張麥當勞20多年前的菜單曝光，立刻引起網友們熱烈討論！（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲一張麥當勞20多年前的菜單曝光，立刻引起網友們熱烈討論！（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 09:54:53

現在萬物齊漲的時代，想吃個美食犒賞自己，也必須先檢視一下荷包。尤其身受台人喜愛的連鎖速食店麥當勞，雖然自去年底宣布29項餐點漲價後，仍有不少死忠的愛好者。而近日有網友分享「麥當勞第一張點菜單」的懷舊照片，其中2款品項不漲反降價，讓大眾紛紛驚呼：「好划算」！

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該名網友在臉書社團《老照片交流道》分享一張「麥當勞第一張點菜單」的照片，只見當時的菜單只有白底紅字的表格印刷，與現今的圖文並茂全彩圖相較之下簡單許多，品項也比較單一。而底下的店家資訊欄位中，印著「麥當勞林森中心」，現今該店已經改稱為「麥當勞林森一店」，加上聯絡電話為7碼，研判這張菜單至少超過20年以上的歷史！

▲20多年前麥當勞的菜單曝光，其中有兩款品項不漲反降價，讓許多網友直呼好划算！。（圖／翻攝自《老照片交流道》）
▲20多年前麥當勞的菜單曝光，其中有兩款品項不漲反降價，讓許多網友直呼好划算！。（圖／翻攝自《老照片交流道》）
而讓網友最好奇的，莫過於當時的物價，菜單上不少當時販售的餐點至今仍保留著，只是價格有明顯差異，如民眾最愛的大薯過去一包32元，如今已變成55元，大杯玉米湯從35元漲至現在52元，讓不少民眾直喊：「以前這個價位是貴的了」、「好貴，以那時候的物價真的超貴」、「以前吃麥當勞很奢侈，只有獎勵慶祝才有的吃」、「以前會捨不得到當當吃，偶爾一次，感覺很享受」。

不過也有眼尖網友提到，其中6塊麥克雞塊的售價與現今一樣維持不變，而麥香魚以及麥香雞漢堡的價格竟然不漲反降，從過去的58元和55元，降至今日的44元，「真的良心事業都沒漲價」、「雞塊價格都沒變」、「以現在價格算便宜，若以當時物價真的算進口價含稅」、「反觀現在，麥當勞算便宜了」、「憑良心說跟便當比，麥當勞真的漲幅不大」、「以前覺得麥當勞很高級，現在很親民」。（編輯：陳珮瑜）

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