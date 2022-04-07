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已婚男確診「5天內8次」狂跑女同事家！她辯：來修水管的

▲中國山東一名確診已婚男，足跡卻顯示５天內８次到女同事家裡，害社區居民全都遭殃。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲中國山東一名確診已婚男，足跡卻顯示５天內８次到女同事家裡，害社區居民全都遭殃。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 12:17:07

中國疫情多點爆發，上海、深圳等幾座大城市都面臨封城命運。不過，在山東就發生一起荒唐事件，當地一名確診的保險公司男主管，明明是已婚人夫，足跡卻顯示5天內8次往返女同事的住宅，導致該社區所有居民被迫採檢隔離，而女子則聲稱「他是來修水管的」。

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據中國媒體《光明日報》報導，該名34歲的保險公司男主管，已經娶妻生女，但根據足跡疫調顯示，曾在3月23日至27日，多次前往當地社區「嘉怡城」，而且出現的時間從早到晚，甚至是凌晨時分。

不過，該名男子的住家並非在這，去的則是一名單身女同事的住家，且兩人完全沒有任何親友關係。男子確診後，害的整個社區的居民，清晨時分才接到臨時通知，必須採檢隔離，讓居民們全都氣炸，不斷批評該名女子就是小三。

▲原PO分享幾項工作後才知道的職場禮儀，其中這3字「辛苦了」超多人會說，但其實對主管說這三個字超沒禮貌。（示意圖／取自 pixabay ）
▲最後，單身的女同事和已婚的男主管，兩人都遭受網路霸凌，整起事件意外引起網友討論。（示意圖／取自 pixabay ）
而當地社區的聊天群組，也被網友們轉傳曝光，只見女子面對眾人的質疑和撻伐，她則解釋，確診的男主管是來幫他修理東西的，「我家裡東西壞了，我讓她過來修」，同時也強調兩人並不知道自己是密切接觸者，也沒有故意傳播的企圖。

結果大家完全不接受，「還在狡辯，半夜來修？」、「5天來了8次修不好，就不要修了，找個專業的吧。」報導指出，最後兩人身分就被肉搜，更遭遇可怕的網路霸凌，而確診男的妻子也決定離婚，整起事件也在網路上掀起不小的討論。（編輯：詹鎰睿）

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