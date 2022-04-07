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台灣網咖還有機會？前員工洩出「真實用途」　眾人全服了

▲家裡人人都有電腦是現在非常常見的事情，也因為生活趨勢的改變，進而導致不少網咖消失以及沒落。（圖/麗華行電競旗艦館臉書）
▲家裡人人都有電腦是現在非常常見的事情，也因為生活趨勢的改變，進而導致不少網咖消失以及沒落。（圖/麗華行電競旗艦館臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 13:30:57

隨著科技網路越來越發達，除了人手一支手機之外，家裡人人都有電腦也是非常常見的事情，也因為生活趨勢的改變，進而導致不少網咖消失以及沒落。但你是否發現，時代變遷這麼多年，仍舊有網咖店家存在，甚至生意也是非常的好呢？知名大胃王YouTuber路路過往就曾經到自己打工過的網咖，熟知店家的她，告訴觀眾其實網咖內厲害的是美食，引發熱烈迴響。

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路路先前曾經上傳影片，帶著友人一同前往網咖來個「手指運動」，結果才剛開好台，路路一坐下來就表示「有一個很重要的事情要先做，就是點菜啊！」結果用電腦打開菜單，起手就點一個大香雞排、甘梅薯條以及奶酥厚片等等，逐一上桌之後，路路吃得津津有味，讓一旁友人超傻眼。

隨後吃完一輪，路路還是吃不過癮，續點「雞排飯」、「印尼辣炒泡麵」、「蜂蜜芥末薯條」、「轟炸雞腿」、「四季豆水餃」等等食物，最後吃到總金額高達2000元，讓一旁友人超尷尬表示「你來網咖三個小時，結果吃飯吃了兩千多塊，是來吃飯的吧？」店員阿姨也直呼「真的破紀錄了！」

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▲路路一進門就狂吃13道美食，最後總結吃了2千多元。（圖/路路YT）
影片曝光之後，吸引超過240萬人觀看，不少網友紛紛驚呼「哪間網咖可以做成這樣....也太誇張」、「台灣每一間網咖都有這麼多好吃料理的話，也還是有市場的」、「這間我知道啊，麗華行，我不是去打咖的是去外帶餐點」、「內行都知道，麗華行，去吃東西的，網咖只是附贈品」、「去麗華行吃飯+1XD我有時候還會外帶哈哈哈」、「人家去包網咖打怪，LuLu卻是去包網咖吃東西。 我服了妳」、「麗華行的東西真的好吃，我現在都把他當餐廳XD」。

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▲路路直呼該間網咖東西好吃，直接開台吃起來，引發網友震驚。（圖/路路YT）
據了解，路路曾經打工過的這間網咖名為「麗華行電競旗艦館」，位於台北市松山區，仔細觀看Google評價上，是少數評價超過4.5顆星，且目前都還存活的網咖店家，因主打餐點豐富，小吃店有的東西應有盡有，搭配打咖的樂趣，成功在這個網咖逐漸沒落的世代，殺出一條血路，讓不少網友驚呼「店家很聰明！」（編輯：張嘉哲）


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