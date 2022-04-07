台灣網咖還有機會？前員工洩出「真實用途」　眾人全服了

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後吃完一輪，路路還是吃不過癮，續點「雞排飯」、「印尼辣炒泡麵」、「蜂蜜芥末薯條」、「轟炸雞腿」、「四季豆水餃」等等食物，最後吃到總金額高達2000元，讓一旁友人超尷尬表示「你來網咖三個小時，結果吃飯吃了兩千多塊，是來吃飯的吧？」店員阿姨也直呼「真的破紀錄了！」
影片曝光之後，吸引超過240萬人觀看，不少網友紛紛驚呼「哪間網咖可以做成這樣....也太誇張」、「台灣每一間網咖都有這麼多好吃料理的話，也還是有市場的」、「這間我知道啊，麗華行，我不是去打咖的是去外帶餐點」、「內行都知道，麗華行，去吃東西的，網咖只是附贈品」、「去麗華行吃飯+1XD我有時候還會外帶哈哈哈」、「人家去包網咖打怪，LuLu卻是去包網咖吃東西。 我服了妳」、「麗華行的東西真的好吃，我現在都把他當餐廳XD」。
據了解，路路曾經打工過的這間網咖名為「麗華行電競旗艦館」，位於台北市松山區，仔細觀看Google評價上，是少數評價超過4.5顆星，且目前都還存活的網咖店家，因主打餐點豐富，小吃店有的東西應有盡有，搭配打咖的樂趣，成功在這個網咖逐漸沒落的世代，殺出一條血路，讓不少網友驚呼「店家很聰明！」（編輯：張嘉哲）