台灣拉麵「一級戰區」地點出爐！老饕驚呆：是真的都好吃
受到日本文化影響，在台灣的日式拉麵店遍地開花。對此，就有網友吃了好幾次才發現，中山區的拉麵店也太密集，有在排隊的店，一半都是賣拉麵的，而且都真的好吃。貼文曝光後，立刻掀起大家熱烈討論，「真的超多名店」。
網路論壇Dcard，有位網友PO文詢問「中山是拉麵一級戰區嗎？」他表示，和朋友去吃過幾家拉麵，每次都要排隊真的很煩，但不得不說都是真的好吃，然而，吃了幾次後發現，每間拉麵店都不約而同在中山附近。
事後原PO也查了一下Google地圖發現，中山的拉麵店是真的很密集，「走一走看到有店在排隊的話，十家可能有五家是拉麵店。」便問問大家，「中山算不算台北市拉麵的一級戰區啊？啊然後我吃過鬼金棒覺得超讚，喜歡這種濃厚風格的，不知道各位有沒有其他推薦類似的店」。
結果網友紛紛大推，「推山嵐！真的好ㄘ」、「身為中山居民+拉麵狂熱者，推一個，山嵐林森店（俺之道）」、「中山真的超多名店，鬼金棒的風格其他店比較少見甚至台北幾乎沒有，可以試試同老闆的勝王或烹星，也都是排隊名店」、「我都跟我同學說，不知道要吃什麼就捷運中山站下車，路上隨便走走，看到的第一家拉麵店就進去吃」。（編輯：詹鎰睿）