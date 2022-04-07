台灣本土7天飆破千例！網喊「3成績」力挺：依舊世界頂尖

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網友紛紛感嘆狠酸，「是世界跟不上台灣」、「做得非常好了。2022年才讓你體驗到」、「跟棒球一樣，打完7局就各種暴投失誤然後比賽結束」、「一開始守得不錯 但不願意抬頭，太晚共存了」、「守了老半天結果還是要跟國外一樣，不如早點共存」。
但也有不少人力挺台灣防疫，「比死亡人數跟不自由度，還有商家倒閉數，整體來說幾乎是世界頂尖吧」、「什麼叫不如早共存？撐到輕症多的奧米再共存也是很偉大的成就了，台灣幾乎躲過delta少死很多人，說不自由？台灣到現在也沒有真的封城把人民關家裡過」、「努力把衝擊降到最低了」、「超棒的，說差的可以移民去上海看看」。
回顧台灣兩年多來的防疫狀況，2020年年初疫情在全世界蔓延後，僅有台灣提早察覺守住，幾乎每日維持確診個位數，當年更意外帶起國內旅遊熱潮，各大節慶依然照過，經濟不減反增，台股指數更創新高。
直到2021年4月桃機群聚爆發，5月中旬全國進入二級警戒、雙北3級警戒，直到7月中旬才慢慢解封，花了近兩個月的時間，就把高峰4、5百例降到雙位數，期間更經歷過「沒有疫苗打」、「Delta」、「Omicron」等等變種病毒接連入侵，但台灣都挺了下來，直到今年3月底才又再度升溫。
至於台灣目前防疫是要走向清零還是共存？陳時中今日也回應，「清零不可能」，未來形式會跟病毒共存，這段時間努力做，是讓疫情控制，不要讓它爆發呈指數型成長，這樣對社會的壓力才不會過大。（編輯：詹鎰睿）
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