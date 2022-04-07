COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣本土7天飆破千例！網喊「3成績」力挺：依舊世界頂尖

▲連續7天本土確診破百，從1日到7日總共累計1459例，讓網友好奇質疑「台灣防疫是否落後？」（圖／翻攝Pixabay）
▲連續7天本土確診破百，從1日到7日總共累計1459例，讓網友好奇質疑「台灣防疫是否落後？」（圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 16:34:052022-04-07 16:37:14

台灣今（7）日又爆出382例本土病例，從1日至今共累計1459例，再度讓民眾提高警覺。對此，就有網友丟出困惑，明明台灣成功守了兩年，但對照其他國家已經陸續解封口罩的狀況來說，到底是落後還是成功呢？意外掀起大家討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇PTT，有網友好奇指出，如果光看確診數字，台灣好像是世界模範生，成功的守了2年多，但是再看人民生活自由，相對其他國家已經陸續口罩解封，台灣又好像落後許多，「到底台灣的防疫是成功還是落後？」。

網友紛紛感嘆狠酸，「是世界跟不上台灣」、「做得非常好了。2022年才讓你體驗到」、「跟棒球一樣，打完7局就各種暴投失誤然後比賽結束」、「一開始守得不錯 但不願意抬頭，太晚共存了」、「守了老半天結果還是要跟國外一樣，不如早點共存」。

▲清明連續假期，本土疫情升溫，足跡遍布全台，士林夜市人潮仍擠爆。（圖／我是北投人授權提供）
▲也有人力挺台灣防疫，比起其他國家來說，衝擊減緩許多。此外，疫苗普及率和確診大多輕症，國內也掀起與病毒共存的聲浪。（圖／我是北投人授權提供）
但也有不少人力挺台灣防疫，「比死亡人數跟不自由度，還有商家倒閉數，整體來說幾乎是世界頂尖吧」、「什麼叫不如早共存？撐到輕症多的奧米再共存也是很偉大的成就了，台灣幾乎躲過delta少死很多人，說不自由？台灣到現在也沒有真的封城把人民關家裡過」、「努力把衝擊降到最低了」、「超棒的，說差的可以移民去上海看看」。

回顧台灣兩年多來的防疫狀況，2020年年初疫情在全世界蔓延後，僅有台灣提早察覺守住，幾乎每日維持確診個位數，當年更意外帶起國內旅遊熱潮，各大節慶依然照過，經濟不減反增，台股指數更創新高。

直到2021年4月桃機群聚爆發，5月中旬全國進入二級警戒、雙北3級警戒，直到7月中旬才慢慢解封，花了近兩個月的時間，就把高峰4、5百例降到雙位數，期間更經歷過「沒有疫苗打」、「Delta」、「Omicron」等等變種病毒接連入侵，但台灣都挺了下來，直到今年3月底才又再度升溫。

至於台灣目前防疫是要走向清零還是共存？陳時中今日也回應，「清零不可能」，未來形式會跟病毒共存，這段時間努力做，是讓疫情控制，不要讓它爆發呈指數型成長，這樣對社會的壓力才不會過大。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

醫院檢驗人數爆！指揮中心：輕症採檢後一律回家等報告

本土連日破百「士林夜市爆人潮」！網列優勢支持：不用怕

5縣市顏色最深！本土病例分布曝　本島僅剩「唯一淨土」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀