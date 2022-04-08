小S班底身分曝！喇舌韓團成員爆紅 現任男友竟也是偶像
近日大S與具俊曄兩人的台韓情史重逢故事，引發不少人熱議，而小S也不避諱在節目上大聊此事，在《小姐不熙娣》最新一集當中以此當做主軸，邀請班底、藝人朋友來大聊感情觀。結果，一名班底「筱筱」卻突然公開透露，自己過去曾經和韓國男團成員交往，甚至在夜店與該成員幽會、喇舌，引發台韓兩地轟動，而事實上，筱筱不僅家世背景優渥，且早已名花有主，正是男團SpeXial的成員風田。
回顧節目中，班底們各自分享自己的感情故事，其中「筱筱」就透露自己曾經和一名韓國男團成員交往，且當時是非常紅、身材非常好，兩人還相約到夜店狂歡，當時在現場，男友在私人包廂整個嗨起來，甚至大方拉著她到舞池跳舞，由於夜店昏暗，民眾也沒有認出男友是明星身分，男友最後直接將她推到音響附近，直接壁咚喇舌、熱吻，甚至拉著她的手就要進廁所去，暗示十足的舉動，讓筱筱因為尷尬而拒絕。
而該節目播出之後，不僅引發台灣網友瘋猜，也讓韓國媒體大肆報導，引發台韓論壇掀起熱烈討論，不過人紅是非多，也有酸民認為筱筱長得不夠漂亮，在節目下留言嗆聲，認為是編造故事，不要一直往臉上貼金等等，讓筱筱本人親自以自己頻道帳號「筱筱生活藝術家」的帳號回應「所以長得美就可以亂講話嗎？真想看你多美。」
不過事實上，筱筱是傢俱千金，同時也自行創業經營酒吧，雖然過往的情史豐富，但現在的她可是名花有主，在2020年時被拍到與男團SpeXial的成員風田約會，隨後男方便大方認愛，但兩人低調交往，直到去年6月才首度於社群曬出同框照，雖然風田發出的照片中，筱筱的臉看得並不太清楚，但當時照片曝光後，仍受到大票網友祝福「女友好漂亮啊！超搭的」、「兩人超速配！支持長長久久」。
而筱筱也在上週於IG上低調放閃，發文表示「一個樸實無華的晚餐」，原先前幾張都是自己的美照，結果最後卻出現風田逗趣夾著食物的照片，讓不少粉絲又驚又喜的表示「傳說中的室友出現了！」、「長得好像風田XD」。（編輯：張嘉哲）