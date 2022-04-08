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小資女北漂2年狂攢一桶金！「5存錢神招」不藏了：要記帳

▲一名北漂快2年的小資女表示自己存到一桶金了，並分享「5項存錢神招」，呼籲「一定要記帳」。（示意圖／shutterstock）
▲一名北漂快2年的小資女表示自己存到一桶金了，並分享「5項存錢神招」，呼籲「一定要記帳」。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 09:55:10

在「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的時代，生活實屬不易，若想存到第一桶金非常困難，尤其對在都市打拼的年輕人來說，更是如此。不過，就有一名北漂快2年的小資女表示自己存到一桶金了，並分享「5項存錢神招」，呼籲「一定要記帳」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「24y北漂也能存到一桶金」為題發文，表示她在今年6月就滿「社畜」兩年，如今終於存到人生的一桶金，並且分享幾個存錢小tips，第一「降低物慾、避免衝動購物」，「我的網拍購物車很多東西，但我不會馬上結帳，因為過一段時間後我又不想買了」。

第二「煮飯帶便當超省錢」，她工作日時平均一天只花100～150元在吃飯上，能這麼省是因為常煮飯帶便當去公司吃，「300元的食材有時可以吃四天，超讚的！假日偶爾跟男友吃好點，也不會花到太多錢」。

第三「存款集中在有高利息的銀行內」，把錢存在永豐大戶，每個月領到利息幾百元也開心；第四「學習投資」，存了緊急備用金後其他錢可以拿去投資，「我是出社會半年後才開始定期定額買股票，去年年末開始學習操作買個股做短波段，經驗還不是很夠還在努力學習中」。

▲一名北漂快2年的小資女表示自己存到一桶金了。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名北漂快2年的小資女表示自己存到一桶金了。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO說自己大學時完全沒有投資概念，所以非常建議大學生「有閒錢不妨現在開始學投資、存股」，最後，她表示「一定要記帳」，不但可以讓自己每個月支出多少、收入多少都一目了然，「還可以審視一下哪裡需要減少花費，連不記帳的男友都被我影響」。

貼文一出，掀起熱議，「很厲害！」、「這樣算起來你月薪至少有六七萬左右哦」、「我覺得妳如果投資一點穩定成長的股票or存股可以讓存錢加速不少 (個人經驗)」、「28歲，存款10萬的我，懷疑了一下自己的人生」、「其實跟理財沒啥關係，重點是開源，你月薪6萬就比這裡一堆人高了，算算省一點的話，一年存個40幾萬不是問題，真正理財或省下來的大概20萬吧，但是過的太苦了，可以對自己好一點」、「你好棒」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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