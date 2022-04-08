特企／「擎天峰和」打造中和環球商圈摩天新地標！

近年台商回流推升房地產市場熱度，雙北土地一地難求，尤其在精華地區，同時兼具生活機能、公園綠地、交通建設、百貨商圈等各項完整條件的土地更是稀少珍貴，品牌建商岳泰機構、騰泰建設在中和區最精華的積穗生活圈，耗時超過15年，終於順利整合近千坪土地。散步可達約9000坪的員山公園，且鄰近中和環球百貨，擘劃打造區域最高地上29層地標「擎天峰和」，以SRC+RC耐震雙結構、日本第一住友制震壁，打造鄰近中和環球商圈6級耐震設計的新地標，稀有地段優勢，再加上頂級產品規劃，因此28坪2房甫公開即快速秒殺，高樓層大坪數的4房也進入倒數階段，目前主力房型為38坪3房產品。
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「擎天峰和」位中和員山路、員山路266巷口，基地四面臨路、面積達910坪，無論是規模與臨路立地條件，在雙和地區都相當稀有，共規劃238戶住家、14戶店面、10戶辦公室產品。住家規劃部分，28坪2房已完銷，主推38、46、59坪3房，以及52、56、62坪4房，每坪開價59~68萬元，成交均價約61萬元，每戶總價2500萬元起買3房。另外，規劃269個坡道平面車位，在車位一位難求的雙和地區相當難得，每個開價160~280萬元，符合區域市場行情。
五鐵共構x四大公園x四大百貨 中和最精華環球生活圈
「擎天峰和」專案經理蔡哲夫表示，目前員山路、環球生活圈周邊30年以上公寓每坪約43~48萬元，20年大樓知名社區行情則約在每坪50~54萬元左右，考量到中古和預售市場行情價差不大，因此在地客接受度高，「擎天峰和」公開首周就創下200組來人紀錄，買氣表現確實亮眼。
位處中和環球旁最精華積穗生活圈的「擎天峰和」，生活機能完整，員山路、民樂路、民安街沿線店面林立，餐飲小吃、連鎖超市與藥妝、醫療診所、便利商店環繞，商業行為非常發達，除鄰近Global Mall中和環球購物中心、Costco好市多，至新板特區、Mega City 板橋大遠百、遠東百貨、麗寶百貨以及五鐵共構的板橋車站，車行也僅10分鐘，周邊還有員山、嘉新、嘉穗、錦和運動公園共4大公園環繞，生活機能與周邊綠意條件，在雙和都可算是絕無僅有。
周邊交通建設部分，自「擎天峰和」車行3分鐘可至台64快銜接北二高，車行約6分鐘至捷運環狀線中原站，且基地距離興建中的捷運萬大線中和高中站僅約800米，雙捷運、64快的多重交通優勢，能讓未來住戶快速切入台北市心精華區，且連結永和、中和、土城、樹林生活圈，輕鬆串聯大台北各區商圈機能。
科技x生技x醫藥x新創 年產值逾3千億
「擎天峰和」周邊工作機會發展多元，包括MIT國際科學園區、台灣科技廣場、遠東世紀廣場、北醫大雙和生醫園區環繞，有超過65家上市櫃公司，如遊戲橘子、大宇資訊、宇峻奧汀麗台科技、威剛科技、新光產物青雲國際科技、冠捷科技、微星生醫園區等多家知名公司匯聚，成為年產值超過3000億的知識經濟產業聚落。
未來利多部分，「擎天峰和」周邊更有多個旗艦開發案積極推動中，包括遠雄廠辦與華固商辦、新美齊捷運中原站共構案、冠德中和高中捷運聯開案、總銷達450億的8000坪冠德環球百貨案，以及即將落成的北醫「雙和生醫園區」，將是全國唯一擁有醫學大學、醫學中心、生醫產業的生醫園區，持續帶動在地產業發展升級。
「擎天峰和」攜手北市豪宅菁英團隊三門聯合建築師事務所、聯邦工程、一隱照明、雅屋設計，以紐約地標建築的Art Deco經典語彙，SRC+RC雙耐震結構、與日本第一住友制震器，打造6級耐震設計建築，在近來地震頻繁，頂級耐震設計的規劃設計，最受在地客群青睞，吸引中和、永和、板橋以及台北市購屋族蜂擁指定選購，創下買氣佳績，「擎天峰和」未來勢將成為雙和首屈一指的傳世名邸。