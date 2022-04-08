特企／「擎天峰和」打造中和環球商圈摩天新地標！

近年台商回流推升房地產市場熱度，雙北土地一地難求，尤其在精華地區，同時兼具生活機能、公園綠地、交通建設、百貨商圈等各項完整條件的土地更是稀少珍貴，品牌建商岳泰機構、騰泰建設在中和區最精華的積穗生活圈，耗時超過15年，終於順利整合近千坪土地。散步可達約9000坪的員山公園，且鄰近中和環球百貨，擘劃打造區域最高地上29層地標「擎天峰和」，以SRC+RC耐震雙結構、日本第一住友制震壁，打造鄰近中和環球商圈6級耐震設計的新地標，稀有地段優勢，再加上頂級產品規劃，因此28坪2房甫公開即快速秒殺，高樓層大坪數的4房也進入倒數階段，目前主力房型為38坪3房產品。





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