好市多遇暖男推「傲嬌巨嬰」！畫面流出網卻鼻酸：真可憐
知名美式賣場好市多因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，不過就有一名網友在好市多見到1個亂象，一對情侶正在逛好市多食材區，不過女方卻是蹲坐在推車裡，讓男友邊推邊採買，讓不少人搖頭狂酸：「好可憐哦長那麼大了還不會走路。」
該名網友昨（7）日在臉書「爆廢公社公開版」中出照片，只見畫面中，一名女子竟大剌剌直接蹲坐在推車內，腳上的鞋子更是毫不留情地直接踩在上頭，讓男友邊推邊逛賣場，讓原PO忍不住看傻直呼：「巨嬰來了！」
貼文一出，網友紛紛留言狠酸，「好手好腳真的是可惜了」、「可憐，到底有什麼隱疾」、「我記得好市多服務台那邊有輪椅可以使用」、「好可憐哦長那麼大了還不會走路」、「半身癱瘓都不離不棄，看得我都濕了眼眶」、「誰家女兒真丟臉」、「這麼年輕就急著讓人推」。
還有網友怒罵，「我是業者我就要他把推車給我買回家」、「當然是使用者付費，推車自價買回家啊！不然是要讓後面的民眾推壞掉的推車嗎」、「好市多人員應該看到後立即出面勸阻，有人把自己當成貨品」、「真的很希望Costco制訂規則張貼公告，除了嬰幼孩和殘疾人士之外，只要人進拖車，一律視毀損求償」、「終於知道為什麼推車會變形」。（編輯：賴禹妡）