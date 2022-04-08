爽吃拉麵名店「壓力卻超大」！真實理由網秒懂：吞不下去

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不過可能是因為店內設計關係，讓原PO在吃拉麵的同時，不僅後面就有等待的客人，往門外看也能看得到還在排隊的客人，「不知不覺就覺得壓力超大」，讓她不禁感嘆「雖然拉麵是真的很好吃，但很多店都會讓人吃得壓力很大，因為很多人在等，排隊排很久我是還好，但吃個麵壓力很大就會讓我不想吃了，想問問大家吃這種排隊名店的時候，會不會覺得很有壓力阿」？
貼文一出，有些人認同，「同感，只有吃那間會這樣，那天我排1.5小時，20分鐘就吃完走了」、「我也會覺得壓力好大，結果每次都狼吞虎嚥的，沒有好好品嚐」、「+1，後來就索性不去這種店了」、「就跟簽收東西的時候，對方一直盯著你看，壓力山大（字還寫醜）」。
但也有網友認為，「就慢慢吃啊，照自己節奏吃就好，不要滑手機吃很久就好了，沒什麼壓力啦，吃個麵而已」、「完全不會在意別人耶，我也是排隊排很久才進來吃的呀！」、「我倒覺得還好，只要專心吃麵不滑手機，吃慢一點也沒人會趕」、「別在意別人」。
其中，還有網友表示「不會啊，吃過很多都沒這個問題，大家都是心甘情願的排，正常用餐的速度也從沒遇過店家趕人，沒有拍照或是吃飽不走一直聊天，店家都很友善，也是自己排隊的，慢慢吃好好品嚐完才離開就好，要是容易壓力大就挑沒有這個問題的店家吧！沒必要吃個飯還讓自己吃也不是不吃也不是吧」。（編輯：郭佩蓉）