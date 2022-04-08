每月給4萬！妻產後多「1句」口頭禪 他崩潰：婚姻不要了
女性懷孕身子不但要承受身體上的痛苦，對精神更是相當折磨，整個孕期都相當艱辛，不過就有一名男網友透露，自己每個月已經給老婆4萬元，沒想到妻子升格媽媽後，卻把「我拿命給你生小孩」當口頭禪掛在嘴上，讓他聽了相當不滿，直呼：「這樣的婚姻我不想要了。」
「一副生了小孩就是大帝的嘴臉，真以為全世界只有她能生小孩嗎？」該名網友在臉書「靠北婚姻2.0」中貼文，他表示老婆自懷孕到生產過程都很順利，產檢幾乎也都有陪在身邊，沒印象醫生說過有危險，月子中心的花費他更是咬牙付了，沒想到老婆產後卻多了一句口頭禪「我拿命給你生小孩，我買/吃/用好一點，有錯嗎？」讓原PO聽完相當不滿，認為自己背著房貸、車貸，還每個月給老婆4萬，忍不住怒喊：「我撫心自問沒做過對不住老婆的事，這樣的婚姻我不想要了。」
貼文一出，網友紛紛留言，「生孩子固然辛苦，但用這種方式進行情緒勒索還是離了吧」、「給4萬零用錢，真的比很多老公強很多了」、「果然是別人的老公」、「雖然女人生小孩的過程的確是把命給賠上，但是每天掛嘴邊我也會很煩」、「還可以每個月都有四萬，有些每個月連四千都不到咧」、「生小孩很辛苦，但是無限上綱要考慮一下」。
不過，也有網友認為，只聽原PO的說法有失公平，「我覺得你老婆會說出這些話肯定是你們夫妻間有過什麼樣的問題，你們平常的相處是怎麼樣的旁人不知道，單靠你這樣說我覺得對老婆不公平」、「生小孩確實是拿命拼的，看不慣她的口頭蟬就好好溝通，為了一句口頭蟬要離婚…實在是有夠不理性的」、「你應該把這些話告訴她，才能解決你們的問題」、「是男人就想辦法掙錢，我跟你一樣，但我哪敢抱怨啊」。（編輯：賴禹妡）