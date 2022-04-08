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好市多店員常站門口幹嘛？眾狂讚揭「意外用途」：省一筆

▲美式賣場好市多因為物美價廉的緣故，加上時不時推出新品，成為不少人補足生活日常用品的首選之地。（圖／記者張嘉哲攝）
▲美式賣場好市多因為物美價廉的緣故，加上時不時推出新品，成為不少人補足生活日常用品的首選之地。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 16:07:29

美式賣場好市多因為物美價廉的緣故，加上時不時推出新品，成為不少人補足生活日常用品的首選之地，而每當你去好市多時，是否都有發現門口總是站著一位檢查收據的店員呢？近日，就有網友分享自己觀察好市多該名站在門口的店員，發現他們的舉動非常不必要，貼文引發廣大迴響。

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原PO在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「我們家這好市多在大門口負責驗證的工作人員，都要負責顧客結帳要離開時的購物項目，但現在根本形同虛設，直接在購買明細上劃一條紅線，購物少的當然一眼就看出來，但多的時候，我才不相信，他會一眼就看出，如果要執行就認真執行好嗎？不然就不用再做這個動作了吧？」

▲好市多因價格便宜、退貨容易廣受民眾喜愛，卻傳出結帳時店員會凹顧客續約會員卡。（圖／資料畫面）
▲ 好市多門口總是會有一名店員協助顧客核對商品。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「那個店員除了防止人家偷竊以外，也能真的幫你看是不是有刷錯的問題啊」、「基本上一車東西都要配一張明細，如果是偷的,，出場時就拿不出明細，或許你會說他可能拿另一張明細來矇混，但如果仔細檢查就能馬上抓出，這樣小偷就會擔心被抓到，如果完全不檢查，那麼東西被偷走的機率將會大大提升」、「一般都大概看一下件數而已，還有優惠價，不是真的要一筆一筆對」。

也有不少人分享經驗表示「曾經被重複多刷了一件2千多元，我自己也沒發現，門口人員真的有檢查出來內」、「之前買一送一的東西沒拿到，門口店員直接幫我發現，請相信專業好嗎？」、「他們是看的出來喔，我上次去，我手拿一些物品，她馬上就看出來少一樣，我跟她解釋是我旁邊的老公拿著，很強餒」、「你以為隨便人都能站在門口喔，人家是真的有經過訓練的」、「上次買一送一少拿，店員檢查出來直接省一筆」。

而根據美媒《Mashed》報導，好市多就曾表示，工作人員在幫顧客核對收據，其實是在替客人確定商品條碼有無被重複計算，或是優惠商品沒有以優惠價計算，並不是真的在核對每一個商品，只是大概清點數量，若工作人員有發現問題，就能立刻幫客人處理，並不是要真的一樣商品一樣商品核對。（編輯：張嘉哲）

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