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她「被50間公司資遣」對台灣絕望！神人反讚一句：根本強

▲一名女網友5年內被50間公司資遣，無奈哭訴「對台灣的就業市場感到很深的絕望！」卻引來神人看穿優勢。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名女網友5年內被50間公司資遣，無奈哭訴「對台灣的就業市場感到很深的絕望！」卻引來神人看穿優勢。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 18:03:552022-04-08 18:04:28

不少求職者出社會後，都希望能找到一份適合自己的工作，然而，有位女網友近日哭訴，自己5年內被超過50間公司資遣，且都被以「學習太慢、理解能力差」為理由開除，讓她崩潰直呼「我已經對台灣的就業市場感到很深的絕望！」但就有神人以不同眼光，反而大讚「一句」而引起熱議。

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原PO於Dcard上發文，透露自身出社會已有5年，這期間卻被超過50間公司資遣，「做過很多不同類型的工作，但是都被告知不適合資遣我」。她坦言，自己上班從來不遲到早退，甚至還是最早到的，且從來不請假，「公司要求加班我也全力配合，甚至加班到晚上22:00都有，看到每個人都會說您好，連打掃阿姨都是，被老闆罵也是笑笑的然後躲到廁所哭」。

▲女網友表示，自己出社會5年，已被50間公司資遣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲女網友表示，自己出社會5年，已被50間公司資遣。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
她表示，被資遣的理由都是學習太慢或理解能力差，而資遣她的公司皆有共同點，「都是流動率很大，一個人當4個人用，然後給基本底薪，工作量都非常大要做非常多事」，儘管她想努力學習，讓自己能快速上手，最終仍被公司以不適合資遣。

原PO無奈哭訴「只是為了想好好做一份工作，為什麼這麼困難」，文末也心灰意冷表示「我已經對台灣的就業市場感到很深的絕望，都覺得公司都差不多爛也沒什麼好挑的，唉～我該怎麼辦」。

▲原PO表示她到某間大公司面試，豈料卻遇「暗黑潛規則」，貼文一出，不少過來人也直喊「很正常」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
▲女網友最終都被公司以「學習太慢、理解能力差」為理由資遣。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
貼文一出，隨即引起眾人震驚留言，「被50間公司資遣絕對已經不是台灣就業市場的問題了」、「5年五間可能是你求職運真的微差，5年五十間真的你要檢討一下」；其中也有過來人認真給予建議，「比起無縫接軌找不同的工作，更建議中間休息一下，好好思考自己可能適合做什麼，去上一些課程充實自己，提升自己的能力，希望能幫助到你」。

不過，亦有網友反而大讚「你一定很會面試吧，五年內被五十間公司錄取。可以分享一下面試技巧嗎？」而引起其他人驚呼「邏輯鬼才，我被說服了」、「5年內面試50間公司都錄取真的很強，也許原PO可以設定一個停損點，之後考慮創業，就算小生意也行，如果你想往這方面發展的話」。（編輯：陳雅雲）

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