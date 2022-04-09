廖老大兒子「正妹女友」曝！網起底爆整形 母女照神打臉
台灣賽車教父「廖老大」因為不滿大陸網紅「HG杰爺」嗆聲台灣沒快車，因而改裝迪TT RS「打龜號」一較高下，日前測試時，三次紀錄都打破「HG杰爺」杰尼龜的紀錄，引發討論。結果不僅車手郭國信女兒曝光，廖老大一家人也備受關注，其中21歲的兒子廖洋女友也隨之被網友翻出，意外爆出有整型，對此，廖洋女友也親上火線回應。
廖老大日前開直播時，請坐在後方的美女幫忙賣T恤，結果當該美女口罩拿下那一刻，仙女模樣讓不少在線粉絲暴動，直呼「這個是誰？也太美了吧」、「這是廖老大的女兒喔？」；隨後才發現該美女是廖老大21歲兒子廖洋的女友，引起不少討論。
不過，隨著關注度提高，不少網友朝聖廖洋女友IG時卻認為她有整形，讓廖洋女友相當無奈說道「我完全沒有整形，連雷射都沒有打過，別亂講了顯得很沒腦，我面部整度本來就不高，重度鼻炎所以黑眼圈，鼻基底凹陷什麼的我都有，到底誰會整形整成這樣？也沒有開過眼頭，真覺得我整形可以去看我以前的貼文都是高中的照片！」
而除了過去曾發限時動態澄清之外，昨日他直接把自己少女時期的照片貼出，並且連超美的媽媽照片都搬出來，證明自己的五官是天生的，讓不少網友紛紛回應「酸民真的無聊，看到人家媽媽鼻子多挺，神打臉真爽」、「就算整形也不關酸民的事，懂欣賞就好」、「網友真的管很寬＝＝拍照開濾鏡說人家整形，真的鬧」。（編輯：張嘉哲）