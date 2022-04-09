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霜淇淋拿超大支爽爆！她下秒遇「1慘事」崩潰：高興太早

▲全家便利商店近期和手搖飲品牌「再睡5分鐘」合作推出霜淇淋，整支份量超大方，在網路上掀起一波話題。（圖／業者提供）
▲全家便利商店近期和手搖飲品牌「再睡5分鐘」合作推出霜淇淋，整支份量超大方，在網路上掀起一波話題。（圖／業者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-09 11:12:46

全家便利商店近期和手搖飲品牌「再睡5分鐘」合作推出霜淇淋，整支份量超大方，在網路上掀起一波話題，不過卻有一名網友分享，她在超商買到超大支霜淇淋時，剛開始很開心，未料下秒卻發生慘案，讓她悲喊「不要高興得太早！」貼文曝光立即引起熱議。 

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該名網友昨（8）日在Dcard中貼文，她表示在超商買霜淇淋時，看到店員替她擠超大一支，原本為此很開心，沒想到吃到一半卻發生慘案，甜筒餅乾疑似是撐不住霜淇淋重量，從中間硬生生斷成兩截，霜淇淋更是直接墜落，雖然原PO即時捧住，不過也沾得滿手都是霜淇淋，讓她忍不住嘆：「霜淇淋拿到很大支的不要高興得太早！」 

▲原PO吃霜淇淋到一半，甜筒餅乾疑似是撐不住霜淇淋重量，從中間硬生生斷成兩截，霜淇淋更是直接墜落。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO吃霜淇淋到一半，甜筒餅乾疑似是撐不住霜淇淋重量，從中間硬生生斷成兩截，霜淇淋更是直接墜落。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，網友紛紛留言，「這是店員給的福分妳承受不住」、「我的只有兩圈半而已，哭啊」、「大力出奇跡，應該是妳力氣太大了」、「之前拿到這麼大支結果吃沒兩口整坨掉下來，直接跟餅乾分離」、「我是一口都沒吃到，整個霜淇淋都掉到地上，只剩一小截餅乾」。 

也有網友建議，若要避免類似悲劇再發生，可以選擇使用杯裝，「幸好我都用杯子」、「每次吃都會從下面漏出來，索性改用杯子」、「我都用碗裝，因為我吃的比較慢」、「還好我喜歡杯裝的」。（編輯：賴禹妡） 

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