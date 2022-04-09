佛心老闆日供三餐！「超豐盛菜色」瘋傳 員工體重飆破百
對於上班族來說，公司的薪資、休假制度、同事和福利等都是自己要不要久待的考量條件，不過近日卻有網友分享，自家老闆都供三餐給員工，甚至沒吃飽不能回家，導致自己體重已經飆破三位數，貼文一出讓許多網友羨幕，紛紛直說是「炫耀文」、「看看別人家的老闆」。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己待的公司以前都是貼錢買便當，但自從疫情開始後，老闆為了防疫，表示不能出去幫忙買便當，於是採用「公司供三餐」的方式，原PO說道「老闆總說吃不夠廚房還很多，把我從80公斤餵到115公斤，然後便當錢又照樣補貼，我想問老闆，如果我離職了，要去哪裡找到像你一樣的老闆。
此外，原PO也在文中貼出供餐菜色，只見圖中菜色應有盡有，包括蝦子、青菜、鮭魚、玉米蘿蔔湯，甚至還有火鍋等，原PO還表示，「心好累…晚上六點了，老闆娘說還沒煮好飯，要等吃飽才能回家」。
貼文一出，已有上萬人按讚朝聖，留言表達羨慕，「炫耀文，伙食超好」、「這樣不體重不破百都難啊」、「老闆佛心來的」、「肯定是炫耀文，你離職我來做」、「菜色伙食很棒，真的會肥，不是沒原因的」、「老闆跟老闆娘其實是你爸媽吧」、「這種老闆永遠是別人的」、「福利很讚沒錯，但80胖到115公斤太誇張了，真的要克制一點」。（編輯：張志浩）